DSÖ duyurdu: Yeni menenjit aşısını uygulayan ilk ülke oldu
Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya’nın menenjite karşı “devrim niteliğinde” yeni aşısını uygulayan ilk ülke olduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, geçtiğimiz yıl 26 Afrika ülkesinde menenjit vakalarında yıllık yüzde 50 artış görüldü.
Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya’nın menenjite karşı “devrim niteliğinde” yeni aşısını uygulayan ilk ülke olduğunu açıkladı.
DSÖ, yeni aşının 5 ana hastalık suşlarına karşı koruyucu olduğunu bildirdi.
DSÖ Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus açıklamasında “Nijerya’daki uygulama bizi 2023 yılına kadar menenjiti engelleme hedefimize bir adım daha yaklaştırdı” dedi.
Ülkede geçtiğimiz Ekim ile bu yılın Mart ayı ortalarına kadar bin 742 şüpheli menenjit vakası tespit edilirken Nijerya’nın 7 eyaletinde 153 can kaybı görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasında son durum açıklandı
- Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!
- 1 yurttaş hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var!
- Özgür Özel, Antalya'ya heyet gönderdi
- Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- O teleferik 'Türkiye'nin en ucuzu' olarak tanıtılmış
- Teleferik faciasının kaza anları ortaya çıktı!
- 'Eminönü'ne hayatımda ilk kez geliyorum'
- Hizbullah'tan askeri üsse füze!
- AKP'li başkanın çalışanı bıçaklandı