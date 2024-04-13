DSÖ duyurdu: Yeni menenjit aşısını uygulayan ilk ülke oldu

Yayınlanma: 13.04.2024 - 17:00

Güncelleme: 13.04.2024 - 17:00

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, geçtiğimiz yıl 26 Afrika ülkesinde menenjit vakalarında yıllık yüzde 50 artış görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya’nın menenjite karşı “devrim niteliğinde” yeni aşısını uygulayan ilk ülke olduğunu açıkladı.

DSÖ, yeni aşının 5 ana hastalık suşlarına karşı koruyucu olduğunu bildirdi.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus açıklamasında “Nijerya’daki uygulama bizi 2023 yılına kadar menenjiti engelleme hedefimize bir adım daha yaklaştırdı” dedi.

Ülkede geçtiğimiz Ekim ile bu yılın Mart ayı ortalarına kadar bin 742 şüpheli menenjit vakası tespit edilirken Nijerya’nın 7 eyaletinde 153 can kaybı görüldü.