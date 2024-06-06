DSÖ, Meksika'da kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) nedeniyle ilk ölümü doğruladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Meksika'da kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın yaşandığını doğruladı.

AA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 08:55
DSÖ, Meksika'da kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) nedeniyle ilk ölümü doğruladı
Abone Ol google-news

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedildi.

Vakanın, bir Meksika eyaleti sakininde tespit edildiği belirtilirken, bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirildi.

Açıklamada, Meksika'da ilk kez bir kişide A(H5N2) virüsü enfeksiyonu görüldüğü de yer aldı.

RİSK 'DÜŞÜK' DEĞERLENDİRİLİYOR

Bu vakada "virüse neden maruz kalındığının" kaynağının şu anda bilinmediği kaydedilirken, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsünün görüldüğünün rapor edildiği hatırlatıldı.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne göre, yeni bir tür olan A(H5N2) virüsünün neden olduğu insan enfeksiyonunun, halk sağlığı üzerinde yüksek etki potansiyeli olduğu vurgulanan açıklamada, "Mevcut bilgilere dayanarak DSÖ, bu virüsün genel nüfusa yönelik mevcut riskini 'düşük' olarak değerlendiriyor" denildi.


DSÖ haberleri Meksika haberleri kuş gribi haberleri

İlgili Haberler

DSÖ'den Refah uyarısı: Kan gölüne yol açmasından endişeliyiz

DSÖ'den Refah uyarısı: Kan gölüne yol açmasından endişeliyiz
DSÖ duyurdu: Yeni menenjit aşısını uygulayan ilk ülke oldu

DSÖ duyurdu: Yeni menenjit aşısını uygulayan ilk ülke oldu
AB ve DSÖ'den Gazze uyarısı: 'Tarih hepimizi yargılayacak'

AB ve DSÖ'den Gazze uyarısı: 'Tarih hepimizi yargılayacak'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler