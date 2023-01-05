AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Balbay: '9 ilde daha aile hekimlerinin sözleşmesi yenilenmedi'

05 Ocak 2023 Perşembe, 04:00

Yurtdışına giden doktor sayısı giderek artarken bu kez sözleşmeleri feshedilen aile hekimleri gündeme geldi. Yeni yılla birlikte, pek çok ilde aile hekimlerinin sözleşmeleri, “sözleşme ve ödeme yönetmeliği gerekçe gösterilerek” yenilenmedi ya da feshedildi.

Cumhuriyet, son olarak “Kovulduklarını reçeteden öğrendiler” başlığıyla duyurduğu haberde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün beş aile hekiminin sözleşmesini hiçbir bildirim yapmadan feshettiğini gündeme getirmişti.

Dokuz ilde daha hekimlerin sözleşmelerinin yenilenmediğini söyleyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay, yönetmeliğin iptali için Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına olduğuna dikkat çekti.

Aile hekimlerinin sözleşmeleriyle ilgili sıkıntılar, 30 Haziran 2021’de yürürlülüğe giren Sözleşme ve ödeme yönetmeliği ile başladı. Yönetmelikle, il sağlık müdürlüklerine hem soruşturma açma, hem ceza verme hem de yıl sonunda sayıca 5 adet ve üstü cezası olan hekimlere karşı sözleşme yenilememe yetkisi verildi. Yönetmelik, yayımlandığı günden itibaren aile hekimleri tarafından “ceza yönetmeliği” olarak tanımlandı. Hekimler de iki yıl boyunca iş bırakma eylemleri ve mitinglerle yönetmeliğin geri çekilmesini istedi. AHEF gibi kuruluşlar da yönetmeliğin iptali için yargıya başvurdu. Bunun sonucunda 5 Ağustos 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararı ile yönetmeliğin cezaları içeren maddelerinin iptaline karar verildi. Ancak mevzuatta boşluk olmaması için dokuz ay süre ile bu maddelerin yürürlükte kalacağı belirtildi. Bunun üzerine, aile hekimlerinin sözleşmeleri de iptal edilmeye devam etti.

"İPTAL EDİLMİŞ YÖNETMELİK"

Farklı illerden de benzer haberler aldıklarını söyleyen AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Balbay, “İptal edilmiş bir yönetmeliğe dayanarak birçok ilde arkadaşlarımızın sözleşmeleri ya yenilenmedi ya da iptal edildi. Mesela Konya’da sendika kararıyla iş bırakmak fesih nedeni sayıldı ama Samsun’da bu yasal kabul edildi. Konya’da, İzmir’de, Kütahya’da, Gaziantep’te, Van’da, Erzurum’da, Samsun’da, Tokat’ta ve Amasya’da hekimlerin sözleşmelerinin yenilenmediğini öğrendik. Biz de bunlara itirazlarımızı yapıyoruz. Hukuken haklarımızı arayacağız, her yerde de haksızlığı gündeme getireceğiz” dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Kemal Noyan da “AYM tarafından iptali istenen bir yönetmeliğe dayanarak 10 ilde sözleşmelerin feshedilmesi hukuk tanımamazlık. Sağlık Bakanlığı’nın bu keyfi tutuma kayıtsız kalması, pandemi döneminde kahramanca görevini ifa etmiş hekimler kadar tüm toplumu derinden yaralamaktadır” diye konuştu.

