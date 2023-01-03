Aile hekimlerine 'sözleşme' feshi şoku!
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 aile hekiminin sözleşmelerinin tebliğ edilmeden tek taraflı feshedildiğini açıkladı. İSTAHED, uygulamaya tepki göstermek için tüm aile hekimlerini, 4 Ocak çarşamba günü Çemberlitaş İl Sağlık Müdürlüğü önüne davet etti.
2 Ocak 2023 tarihinde 5 aile hekimi, Aile sağlık merkezilerine hasta muayene etmek için gittiklerinde reçete sistemlerinin çalışmadığını ve sözleşmelerinin tebliğ edilmeden tek taraflı olarak feshedildiğini fark ettiler.
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde:
"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, beş meslektaşımıza hiçbir tebliğ yapmadan, 2 Ocak Pazartesi günü görevlerinin başlarındayken sözleşmelerini feshederek hukuku ayaklar altına almıştır. Mevzuata tamamen aykırı olarak yapılan bu uygulamaya tepkimizi göstermek için 4 Ocak Çarşamba günü saat 12:30'da tüm meslektaşlarımızı Çemberlitaş İl Sağlık Müdürlüğü Binası önüne bekliyoruz."
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