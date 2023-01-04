İstanbul’da beş aile hekiminin sözleşmesi hukuka aykırı şekilde feshedildi: Kovulduklarını reçeteden öğrendiler

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

İstanbul’da görev yapan beş aile hekimi “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği” çerçevesinde aldıkları ceza puanları nedeniyle sözleşmeleri feshedilerek işten atıldı. Yılın ilk mesai gününde görev yaptıkları aile sağlığı merkezine giden doktorlar, baktıkları hastalara reçete yazmak için girdikleri sistemde “Bu kurumda çalışmıyorsunuz” uyarısı aldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nü arayan doktorlar, 1 Temmuz 2021’de çıkartılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ çerçevesinde aldıkları ceza puanları nedeniyle işten çıkarıldıklarını öğrendi.

İŞTEN ÇIKARMALAR YAPILDI

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Serkan Özbakış, “Bu beş hekim de aralık ayında ilçe sağlık müdürlüklerine gittiler ve yeni sözleşmelerini imzaladılar. Buna rağmen sözleşmeleri feshedildi. Hekim arkadaşlarımızın bundan haberi yoktu. Önceki gün mesaiye gittiler, hasta baktılar, sabah saatlerinde reçete yazamamaya başladılar. Sistemde ‘Bu kurumda çalışmıyorsunuz’ uyarısı aldılar. Müdürlüğü aradıklarında sözleşmelerinin feshedildiğini öğrendiler. Feshedilen sözleşmelerinin tebliğ edilmesini talep ettiler. Hâlâ bir sözleşme feshi tebliğ edilmedi. Şu anda çalışamıyorlar çünkü sistemleri kapatıldı. Hasta bakamıyorlar, reçete yazamıyorlar” dedi. Özbakış, “İstanbul’un dışında İzmir, Konya, Tokat, Samsun’da işten yönetmelik nedeniyle işten çıkarmalar oldu ancak onların sözleşmeleri yenilenmemişti ve karar da kendilerine tebliğ edilmişti” ifadelerini kullandı.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARARINA UYULMADI

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Serkan Özbakış, işten çıkarılan doktorların işe geç kalmak ya da iş bırakma eylemlerine katılmak gibi gerekçelerle ceza puanı aldıklarını ve bu nedenle sözleşmelerinin feshedildiğini söyledi. Doktorların sözleşmelerinin bu şekilde feshedilmesinin anayasaya aykırı olduğuna dikkat çeken Özbakış, “1 Temmuz 2021’de çıkartılan yönetmelikle 5 ceza puanı alındığı takdirde komisyona sevk edileceğimiz ve komisyondan çıkacak karara göre sözleşmesinin yenilenmeyeceği bildirilmişti. Biz bu yönetmeliğin hukuksuz ve kanunsuz olduğu gerekçesiyle Danıştay’da dava açtık. Danıştay da ilgili maddeleri anayasaya aykırı olarak nitelendirip Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Anayasa Mahkemesi de bunların kanunla belirlenebilecek maddeler olduğunu söyleyerek yönetmeliği Anayasa’ya aykırı buldu. İdareye yeni kanun çıkarmak için 9 ay süre verdi. Bu karar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımadığını gösteriyor” diye konuştu.

Aile hekimleri bugün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak kararın geri çekilmesini isteyecek.