Aile hekimleri bugün ve yarın iş bırakıyor

30 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, 30 Haziran 2021’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, görevleriyle ilgili sosyal medya paylaşımı yapan, basına “izinsiz” demeç veren aile hekimlerine cezalar verileceği belirtildi ve hekimlerin iş yükü artırıldı.

Yönetmeliğe karşı bir yıldır eylem yaptıklarını söyleyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay, “14 Mart’ta cumhurbaşkanımızın belirttiği beş maddelik iyileştirmenin bir maddesi tamamen aile hekimliğiyle ilgili oldu. Ancak geçen süre içerisindeki yaklaşım sebebiyle aralık ayından bu yana bir türlü gerçekleşmeyen mevzuat değişikliği ve değişmeyen ücret yönetmeliği nedeniyle eylem sürecimize devam etme gerekliliği oluştu” dedi. Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili bu ay Meclis’te kabul edilen düzenlemeyle kendilerine bir iyileştirme gelmediğini söyleyen Balbay, “Birçok hekimin ve sağlık çalışanının hak edişlerinin ve özlük haklarının yetersiz olduğunu, baskıyla karşı karşıya kaldıklarını ve sağlıkta şiddeti önleyecek etkin yasal düzenlemelerin yapılmadığını görüyoruz. Ceza yönetmeliği taleplerimiz doğrultusunda değiştirilmediği sürece eylemlerimiz sürecek” diye konuştu.

"ŞİDDET YASASI BEKLİYORUZ"

Bugün ve yarın iş bırakacaklarını ve geniş katılımlı bir eylem yapacaklarını vurgulayan Balbay, şunları kaydetti:

“Bugün tüm üye il dernek temsilcilerimiz, paydaş STK’ler, siyasi parti temsilcileri ve tüm aile hekimliği çalışanları ile birlikte Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması ve protesto gösterisi düzenleyeceğiz. Bugün ve yarın iş bırakacağız. Biz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için makul bir ödeme, hak ettiğimiz bir emeklilik istiyoruz. Aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin, ASM gider artışına paralel olarak artırılmasını istiyoruz. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası bekliyoruz.”