Aile hekimleri, teknoloji alt yapı yetersizliği ile uğraşıyor: ‘Saatlerce sisteme giremiyoruz’

Yayınlanma: 03.06.2024 - 15:59

Güncelleme: 03.06.2024 - 15:59

Aile hekimleri, artan iş yoğunlğu ve hasta yükü gibi sorunlarla mücadele ederken; bir de teknolojinin doğru kullanılmaması nedeniyle mağdur olmuş durumda. Genel sağlık sigortası (GSS) ile sağlık tesisleri arasında, fatura bilgisini elektronik olarak toplamak ve hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için kullanılan “Medula’ sisteminin sık sık hata vermesi; aile hekimlerini zora sokuyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım, “Artı AI-Yapay Zeka gelişmelerini hayretle izlediğimiz bir dönemdeyiz ama biz hala karmaşık uygulamalar ile sistemin yavaşlaması gibi sorunlarla boğuşuyoruz” dedi. Aile hekiminin bütüncül sağlık hizmeti sunan ilk temas noktasını oluşturduğunun altını çizen Yıldırım, “Aile hekimi, hastasının her verisine hakim olur ve kişiye özel bireysel bir sağlık hizmeti sunar. Bu sebeple kişinin tüm sağlık geçmişine en hızlı şekilde ulaşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘VERİLERE ULAŞAMIYORUZ’

Medula sisteminde yaşanan aksaklıklar ve engellemelerin hastaların kullandığı ilaçları görüntülemede sorunlara yol açtığına dikkat çeken Yıldırım, “Bunun birçok soruna neden olduğunu ve yeni getirilen doğrulama sisteminin hekimleri yavaşlatarak aile hekimlerinin tamamen çıkmaza sürüklendiğini” belirtti. Yıldırım, “Hemen hemen her gün bir arıza oluşan bu Medula sistemine ulaşamadığımız anlar oluyor, saatlerce sisteme giremiyoruz. Bu sistem hastayla ilgili verilere erişmekte bize sıkıntılar yaşatıyor. Malpraktise bile neden olabilecek, acil bir müdahale ihtiyacı durumunda hastanın bilgilerine ulaşamadığımız için müdahale için gecikebileceğimiz durumların oluşmasından korkuyoruz” dedi. Bakanlığın bu erişimleri kolaylaştırmasını ve teknolojinin imkanlarından pozitif şekilde yararlanacak şekilde sistemi güncellemesini istediklerini belirten Yıldırım, “Yazılım sektörünün bu kadar geliştiği bir çağda hekimler, artık bunları da yaşamasın. Kişisel telefonlarımı iş için kullanmak zorunda bırakılmayı ve şahsi e-devlet hesabımız üzerinden doğrulamalara tabi tutulmayı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.