Aile hekimlerinden 'Eylemsellik' kararı: ‘Sağlık Bakanı bizi dinlemiyorsa, biz de onu dinlemeyeceğiz'

Yayınlanma: 02.11.2024 - 15:12

Güncelleme: 02.11.2024 - 15:12

AHEF’in düzenlediği 14. Uluslararası katılımlı 1.Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi (AHEKON) başladı. Yüksek katılımlı olarak Antalya’da gerçekleşen kongre kapsamında 5 gün boyunca konferans, panel, tartışmalı oturumlar, poster ve sözel bildirilere aile hekimlerinin gelişimine yönelik farklı alanlarda kurslara yer verilecek. 41 bilimsel oturum yapılacak. Kongrenin dün gerçekleşen açılışında Kongre Başkanı Zeynep Özsevimli, kongredeki bilimsel etkinlikleri tanıttığı bir açılış konuşması yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm itirazlara karşın çıkarılan yeni aile hekimliği yönetmeliğine değinen Özsevimli, “Bu kongre, aynı zamanda eylemsellik anlamında bir arada olmaya destek sağlayacak” dedi. AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir de konuşmasında kongre kapsamında bilimsel olarak dopdolu bir program olduğunu, kongrenin her şeye rağmen sosyal olarak da keyifli geçeceğini söyleyerek “Tabi biz güne güzel uyanıp, AHEKON heyecanıyla başlamak istedik ama malesef ki zulüm yönetmeliğiyle karşılaştık. Zaten bekliyorduk. Bildiğimiz bir şeydi ve bir aydır bu konuda tüm eylemselliğimizle elimizden geleni fazlasıyla yaptık” dedi. Nehir, “Sizinle beraber sosyal medya eylemleri düzenledik. Çok fazla Meclis görüşmeleri yaptık. Hatta Sağlık Bakanı'yla bile görüşme yaptık” ifadelerini kullandı. 19 Ekim’de Ankara’da yapılan büyük mitinge işaret eden Nehir, “Sadece polis verilerine göre 7 bin 500 kişi bir araya geldik. Emin olun ki bu, bundan sonra da aynı hız ve aynı kararlılıkla devam edecek” diye konuştu.

‘BAKAN, FEDERASYONA ENGEL OLAMAZ’

Nehir, “’Kongre düzenlemeyelim, böyle bir günde kongreye ne gerek var? Başka işimiz yok mu?” denilmesine aldırış etmeden, bize güvenerek kongrenizi tamamlayın. Çünkü kim olursa olsun; ister Sağlık Bakanı veya başka kişi, federasyonun günlük hayatında yaptığı hiçbir şeye engel olamaz” tepkisini gösterdi. Kongreyi 4 yıldır yaptıklarını vurgulayan Nehir, “Her şeye rağmen yapmaya da devam edeceğiz. Çok güzel bir düzenleme komitemiz var. Onlara emanet halde” dedi. Federasyon olarak üzerlerine düşeni 5 günlük kongre sürecinde yapacaklarının sözünü veren Nehir, “Çok güzel denk geldi. Hepimiz bir aradayız. Hep beraber karar verebileceğimiz bir organizasyondayız” ifadelerini kullandı. Nehir, aile hekimlerini bir dernek üyesi olmaya davet ederek kongre kapsamında yapılacak AHEF İl Başkanları toplantısını da duyurdu. Yeni eylemsellik kararları alacaklarını söyleyen Nehir, “Gönül rahatlığıyla bu konuları, yönetime bırakın. Merak etmeyin. Gereken yapılacaktır. Sağlık Bakanı tüm eylemselliklerimize rağmen bizi dinlemiyorsa biz de onu dinlemeden kendi bildiğimiz yolda doğru yolumuzdan yürümeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. ANTALYA