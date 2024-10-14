Aile hekimlerinden yeni yönetmelik taslağına tepki: ‘Zulüm yönetmeliği’

Yayınlanma: 14.10.2024 - 17:37

Güncelleme: 14.10.2024 - 17:37

AHEF, Ankara’da aile hekimleriyle Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ve içerisinde “hasta garantili ASM” gibi gibi yorumlara neden olan yeni yönetmelik taslağı, göz ardı edilen haklar ve sağlıkta şiddet gibi sorunlar üzerine basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan AHEF Genel Başkanı Türkü Yağmur Nehir, “Daha önce bakanlık tarafından çıkartılan ‘ceza yönetmeliği’ ile mücadele ettik, şimdi ise karşımızda bir başka zorluk, ‘zulüm yönetmeliği’ ile karşı karşıyayız. Bilimsel temellerden uzak, meslek onurumuzu hiçe sayan ve anayasal haklarımızı ihlal eden bu yönetmelik, bizleri belirsizliğe ve güvencesizliğe sürüklerken, performansa dayalı bir kölelik sistemini de beraberinde getirmektedir” dedi. Aile hekimliği hizmetlerinde karşılaştıkları sorunları sıralayan Nehir, “Aşı tereddüdünün artması, kanser taramaları ve izlem muayenelerinde hastaların gelmesini sağlamakta çektiğimiz zorluklar ortadayken, negatif performans kriterinlerinin artırılması, biz hekimlerin kontrolü dışındaki durumlarda bile cezalandırılmamıza neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘TEHDİT EDİLMEKTEYİZ’

Yönetmelikte eleştirdikleri noktalara değinen Nehir, “‘Hiçbir bilimselliği olmamasına rağmen 6 ayda bir sağlıklı veya hasta olup olmadığına bakmaksızın vatandaşı muayene edeceksin, yoksa maaşını alamazsın’ diye tehdit edilmekteyiz. Soruyoruz size hasta olmayan birinin 6 ayda 1 sağlık merkezinde ne işi var? Tam tersi, vatandaş hasta oldu hastaneye gidip muayene oldu, bize gelmedi. Yine ‘Maaşını alamazsın’ diye tehdit edilmekteyiz” diye konuştu. Hekime karşı memnuniyet puanları sunulmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Nehir, “Bizi puanlatanları puanlamak için formüllere ihtiyacımız yok, sonuç ortada, bir kez daha sınıfta kaldınız” tepkisini gösterdi. Yeni yönetmelik taslağının sağlıkta şiddeti de körüklediğinin altını çizen Nehir, “Mobbing niteliğindeki bu zulüm yönetmeliği, hekimliği adeta matematiksel formüllere indirgemekte, bizi tükenmiş ve çaresiz bir hale getirmektedir” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK MİTİNGE ÇAĞRI YAPTILAR

Türkiye’nin dört bir yanından gelecek binlerce aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ile 19 Ekim'de Ankara’da yapacakları eylemi duyuran Nehir, “Bu büyük miting, onurumuz, anayasal haklarımız ve halkımızın sağlığı için vereceğimiz mücadelerden yalnızca biridir. Bu mücadele sadece biz hekimler için değildir, halkımızın sağlığının korumak, 85 milyon vatandaşımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmak içindir. Hiçbir formül, bilimsel hizmetin yerini alamaz” değerlendirmesinde bulundu.