Aile hekimliğinde hedefler tutmadı
İktidarın 12. Kalkınma Planı’nda yer alan Sağlık Bakanlığı verilerinde 2022 yılında aile hekimliği birimi başına düşen nüfus 3 bin 64, 2023 tahmini ise 3 bin 40 olarak açıklanmıştı. Ancak hedefler, bir önceki kalkınma planının uzağında kaldı.
2028 yılı beklentisi ise 2 bin 700 olarak açıklanırken bir önceki planda bahsedilen 2023 tahmini rakamı 2028’e uyarlandı.
Açıklanan bu verilerin, sağlık hizmetlerinin planlamadan uzak ve gerçekçi hedefler olmadığını kaydeden Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Cumhuriyetimizin yüz yıllık bir çınar halini aldığı bugünlerde yurttaşlar, kamusal sağlık hizmetine erişmekte zorlanıyor. Kalkınma planları gelecek adına umut taşımıyor” dedi.
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