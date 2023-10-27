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Aile hekimliğinde hedefler tutmadı

İktidarın 12. Kalkınma Planı’nda yer alan Sağlık Bakanlığı verilerinde 2022 yılında aile hekimliği birimi başına düşen nüfus 3 bin 64, 2023 tahmini ise 3 bin 40 olarak açıklanmıştı. Ancak hedefler, bir önceki kalkınma planının uzağında kaldı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 27.10.2023 - 03:00
Aile hekimliğinde hedefler tutmadı
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2028 yılı beklentisi ise 2 bin 700 olarak açıklanırken bir önceki planda bahsedilen 2023 tahmini rakamı 2028’e uyarlandı.

Açıklanan bu verilerin, sağlık hizmetlerinin planlamadan uzak ve gerçekçi hedefler olmadığını kaydeden Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Cumhuriyetimizin yüz yıllık bir çınar halini aldığı bugünlerde yurttaşlar, kamusal sağlık hizmetine erişmekte zorlanıyor. Kalkınma planları gelecek adına umut taşımıyor” dedi. 


12. Kalkınma Planı Aile Hekimleri Sağlık Bakanlığı Derya Uğur

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