Aile hekimliğinde hedefler tutmadı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.10.2023 - 08:01

2028 yılı beklentisi ise 2 bin 700 olarak açıklanırken bir önceki planda bahsedilen 2023 tahmini rakamı 2028’e uyarlandı.

Açıklanan bu verilerin, sağlık hizmetlerinin planlamadan uzak ve gerçekçi hedefler olmadığını kaydeden Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Cumhuriyetimizin yüz yıllık bir çınar halini aldığı bugünlerde yurttaşlar, kamusal sağlık hizmetine erişmekte zorlanıyor. Kalkınma planları gelecek adına umut taşımıyor” dedi.