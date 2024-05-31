Aile hekimliklerinde ‘aşı reddi’ krizi: Hastalardan dilekçe istenecek

Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:22

Güncelleme: 31.05.2024 - 15:22

Aşı, hastalıklardan korunmak için başvurulan güvenli ve etkili yöntemlerin başında geliyor. Ancak son yıllarda aşı tereddüdü ve karşıtlığı tüm dünyada ve Türkiye’de yükseliyor. Daha önce aşı reddi aile hekimliklerine elektronik ortamda bildirilirken, Sağlık Bakanlığı’nın yeni uygulamasıyla aile hekimleri hastalardan dilekçe isteyecek. AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Nehir, “bir hastalık gibi yayılan aşı reddi konusuyla da aile hekimlerinin mücadele etmek zorunda kaldığını, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir adım atmadığını” vurguladı. Sağlık Bakanlığı’nın aşı reddini takip için eskimiş sistemleri aile hekimlerinin önüne koyduğunu, ekstra evrak işi ile hekimlere sadece angarya yüklendiğini belirten Nehir, “Aşı reddi ile mücadelede aile hekimleri yalnız mı bırakıldı?” diye sordu. Nehir, “Bakanlık tasarruf tedbirleriyle tezat oluşturacak şekilde her ay binlerce kağıt israfına sebep olacak bir uygulamayı yeniden başlattı. Sahanın en büyük temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına sorulmadan yapılmış bu uygulama maalesef efektif olmaktan çok uzakta kaldı ve aile hekimlerinin tepkisine yol açtı” ifadelerini kullandı.

‘SORUMLULUĞU HEKİMLERE YIKTI’

Aile hekimliği uygulamasının, en büyük kazanımlarından birinin anne bebek ölüm oranlarında azalmayı sağlaması olduğunu dile getiren Nehir, “Aile hekimlerinin işi başından aşkın. Bir de evrak işi yüklenmesini istemiyoruz. Takipleri ve aşılamaları aile hekimlerince tam yapılan bebek, çocuk ve anne daha sağlıklı ve uzun bir yaşama kavuşuyor. Biz aşılama oranlarımızı muassır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıdık. Aşı reddi ile tabi ki mücadele edeceğiz ama Sağlık Bakanlığı’nın da bir desteğini görmek isteriz” dedi. Özellikle Covid-19 dönemiyle birlikte ayrı bir ivme kazanan aşı reddi konusunun ciddi bir problem olarak karşılarında durduğunu vurgulayan Nehir, “Bakanlık, ne yazık ki kendi sorumluluğunu aile hekimlerinin üzerine yıkmıştır” ifadelerini kullandı.

‘SALGINLAR OLUŞACAK’

Sağlık Bakanlığı’na seslenerek, bu gibi uygulamaları birlikte konuşmayı ve makul bir uygulama yolunu birlikte bulmayı öneren Nehir, şunları da kaydetti:

“Aşı, aşı yapanla yaptıran arasındaki ortak bir kararken bu konudaki olumsuz kararın tek bir taraf üzerinden değerlendirilmesi adil değildir. Aşı reddi konusunda somut adım atılmalı, aşıyı reddeden ailelere velilere sorumluluklar yüklenmeli. Aksi halde aşı reddi artmaya devam edecek ve artık görülmeyen hastalıkların yeniden yayılarak salgınlar oluşacaktır. Aşı reddi sadece aile hekimleri üzerine sorumluluk yükleyerek çözülemeyecek kadar önemli ve yaşamı tehdit eden bir halk sağlığı sorunudur.”