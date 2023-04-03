Akciğer kanseri yılda 1.8 milyon ölüme neden oluyor
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre akciğer kanseri yılda yaklaşık 2.1 milyon yeni vaka ve 1.8 milyon ölüme neden oluyor. 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Türk Toraks Derneği de akciğer kanseriyle ilgili açıklama yaptı.
Türk TORAKS Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu başkanı Prof. Dr. Sevin Başer Öncel, erken evrede saptanan akciğer kanserinin uygun tedavi ile tamamen iyileştirilebileceğine dikkat çekerek “Ülkemizde kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada kansere bağlı ölümler gelmektedir. Akciğer kanserinin erken evrede saptanması da çok önemlidir. Dünya genelinde ve ülkemizde akciğer kanseri, kanserler içindeki en öldürücü kanserdir” ifadelerini kullandı.
EN YAYGIN BELİRTİLER
Türk TORAKS Derneği Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Pınar Çelik ise “Akciğer kanserinde en yaygın yakınmalar öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ses kısıklığı, yorgunluk ve kilo kaybıdır. Çoğu durumda, sigara içmek veya sigara dumanına maruz kalmak neden olur ancak hava kirliliği, radona maruz kalma ve genetik yatkınlık gibi diğer faktörler de akciğer kanserinin gelişiminde rol oynayabilir” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- Velilerle ilişki yaşayan müdür hakkında yeni gelişme
- İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı!
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Gökbakar'dan Kınık'a: 'Hafiften bir titreme geldi mi?'
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Kimseyi dinlemeyin
- iPhone 15 serisinde bir ilk daha