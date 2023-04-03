Akciğer kanseri yılda 1.8 milyon ölüme neden oluyor

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

Türk TORAKS Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu başkanı Prof. Dr. Sevin Başer Öncel, erken evrede saptanan akciğer kanserinin uygun tedavi ile tamamen iyileştirilebileceğine dikkat çekerek “Ülkemizde kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada kansere bağlı ölümler gelmektedir. Akciğer kanserinin erken evrede saptanması da çok önemlidir. Dünya genelinde ve ülkemizde akciğer kanseri, kanserler içindeki en öldürücü kanserdir” ifadelerini kullandı.

EN YAYGIN BELİRTİLER

Türk TORAKS Derneği Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Pınar Çelik ise “Akciğer kanserinde en yaygın yakınmalar öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ses kısıklığı, yorgunluk ve kilo kaybıdır. Çoğu durumda, sigara içmek veya sigara dumanına maruz kalmak neden olur ancak hava kirliliği, radona maruz kalma ve genetik yatkınlık gibi diğer faktörler de akciğer kanserinin gelişiminde rol oynayabilir” dedi.