Akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu: Armağan Çağlayan'dan sevindiren haber
Geçen günlerde akciğer kanserine yakalandığını duyuran ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığını açıkladı.
Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, geçen günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.
Çarşamba günü ameliyat olacağını söyleyen Çağlayan'dan yeni bir paylaşım geldi. Çağlayan, alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini verdi.
SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:
"Selamlar … perşembe günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere …Herkese her şey için çooook teşekkürler… sevgiler …"
"RABBİM GÖZYAŞLARINI SEVİNCE DÖNDÜRDÜ"
Öte yandan Çağlayan'ın yakın arkadaşı Şenay Düdek de yaptığı paylaşımda, "Gözün Aydın…Gözümüz Aydın…Tüm sevenlerinin de gözü aydın…Patolojik sonuç temiz çıkmış. Bir ameliyat olunacak hayırlısıyla. Armağan'ım, Rabbim gözyaşlarını sevince döndürdü. Kalbinden huzur, bedeninden sağlık her daim eksik olmasın…" notunu düştü.
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