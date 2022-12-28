Akdeniz’de yaygın görülen talasemi, Türkiye’de 1 milyon kişiyi etkiliyor

28 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve Anamur bölgesine kadar tek hematolog olan Hematoloji Uzmanı Dr. Ünal Ataş, kan hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Talasemi hastalığının Akdeniz bölgesinde yaygın görüldüğünü ve Alanya’da sıkça rastladıklarını belirten Dr. Ataş, bu hastalığın Türkiye’de 1 milyon kişiyi etkilediği ve çoğunun taşıyıcı olduğunu belirtti.

SIK VE AĞIR ENFEKSİYON GEÇİRENLER DİKKAT!

Düzenli kan alma ihtiyacı olan talasemi majör hasta sayının 4 bin olduğunu belirten Dr. Ataş, "Bu hastalar çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yaşamaktadır. Hastanemizde düzenli olarak 18 talasemi majör hastamızın hem kan almalarını hem de demir yüküne ait tedavilerini düzenliyoruz. Böylece gelecekte organ doku hasarı olmadan yaşamlarını idame etmelerini, iş hayatından geri kalmamalarını, toplumla bütünleşmiş bireyler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hematolojik kanserlere sahip hastaların kemoterapi tedavilerini yönettiklerini ve takip ettiklerini söyleyen Dr. Ataş, "Bize yönlendirilen ve başvuran hastaların iyi huylu ve kötü huylu hastalıklara yönelik tanısal sürecini bu bölgede elimizden geldiğince yönetmekteyiz. Vücutta travma olmadan gelişen kanama, bilinçli olmayan kilo kaybı, sık ve ağır enfeksiyon geçirme öyküsü olan hastalarımız ileri inceleme için hastanemize başvurabilirler" şeklinde konuştu.



