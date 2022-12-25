Akdeniz diyetinin hamilelikteki riskleri azalttığı tespit edildi

25 Aralık 2022 Pazar, 18:00

Preeklampsi diye de bilinen gebelik zehirlenmesi, hamileliğin 20. haftasından sonra başlayan yüksek kan basıncı nedeniyle böbreklerin hasar görmesine neden oluyor ve hem anne hem de bebek sağlığını tehlikeye atıyor.

İlk defa gebelikte ortaya çıkan ve doğumdan sonra düzelen şeker hastalığına ise gebelik diyabeti adı veriliyor. Bu rahatsızlık da takip edilmediği durumda anne ve bebeğin sağlığını tehlikeye atan komplikasyonlara sebep olabiliyor.

Öte yandan, yeni araştırmaya göre bu ciddi hastalıklardan kaçınmak isteyen hamilelerin beslenme düzenlerini değiştirmesi önemli ölçüde etkili olabilir.

HAMİLELİĞİN FARKLI DÖNEMLERİ İNCELENDİ

Sebze, baklagil ve balık açısından zengin bir beslenme biçimi olan Akdeniz diyeti, özellikle de 35 yaş üstü hamilelerde gebelik zehirlenmesi ve diyabeti riskinin azalmasını sağlıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre ABD'deki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nden araştırmacılar, 2010 ve 2013 arasında hastaneye kayıt yaptırmış 7 bin 798 kadının beslenme tarzını inceledi.

Bu kadınlar aslında söz konusu dönemde yapılmış, "Başarısız Gebelik Sonuç Çalışması: Anne adaylarının izlenmesi" adlı bir başka çalışmanın parçasıydı.

İlk çocuklarına hamile olan katılımcılar, ilk üç aylık dönemde bir dizi anket doldurmuştu. Bu anketler, kadınların beslenme alışkanlıklarına dair sorular da içeriyordu.

Anketleri ve kadınların hamilelik sürecine dair verileri inceleyen araştırma ekibi, Akdeniz diyetine uygun beslenen kadınlarda gebelikle ilgili herhangi bir olumsuz durumun ortaya çıkması ihtimalinin yüzde 21 daha az olduğunu saptadı.

Ayrıca bu kadınlarda gebelik zehirlenmesi riski yüzde 28, gebelik diyabeti riskiyse yüzde 37 daha düşüktü.

Verileri incelenen kişilerin yüzde 10'u en az 35 yaşındaydı. 35 ve üstü, hamilelik için genellikle ileri bir yaş olarak kabul ediliyor. Ancak bu grupta komplikasyon riskinin azalması ve beslenme alışkanlıkları arasındaki bağlantının daha da güçlü olduğu görüldü.

Hakemli bilimsel dergi JAMA Network Open'da yayımlanan araştırmanın ortak yazarı Natalie Bello, "Çalışmada Akdeniz diyetinin bileşenlerine de baktık" ifadelerini kullandı:

Sebze, baklagil ve balık tüketiminin daha fazla olması, gebelikte komplikasyon riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili.