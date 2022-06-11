Akıl almaz estetik faciası: Burun kemiklerim genzimden düştü
Estetik operasyonlar sonrası vücudunda büyük deformasyon olan Çilem Kılıç, burun kemiklerinin eriyerek genzinden düştüğünü iddia etti. Karın ve göğüs bölgesi enfeksiyonu kapan Kılıç'ın, kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.
Antalya'da yaşayan Çilem Kılıç (52), kuaför bir arkadaşının tavsiyesi ile gittiği estetik cerrah R.G.'ye, kredi çekip 75 bin lira vererek, geçen 10 Şubat'ta özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi.
Sabah gazetesinden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu geçiren Kılıç'a doktoru, 'Hediyem olsun' diyerek koltuk altı toparlama da yaptı.
İki hafta kontrollerine devam edilen Çilem Kılıç, anlaştıkları ameliyatların bir kısmının yapılmadığını fark edince parasına geri istedi.
Kılıç'a, paranın 40 bin lirasını iade eden doktor, tedavisini de yarım bıraktı.
Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.
'NEFES ALAMIYORUM'
Doktor hakkında şikâyetçi olan Kılıç, 4 ayın sonunda şimdi de burun kemiklerinin genzinden düştüğünü ifade etti. Yaşadıklarına inanamayan Kılıç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Günlerdir acı çektiğini belirten Kılıç, "Burnumun sol tarafında kırılan kemikler genzimden aktı. İnanamadım. Nefes alıp vermekte zorlanıyorum" dedi.
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