Salgına karşı savaşan en doğal antibiyotik işte bu besin!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:00

Güncelleme: 01.10.2023 - 13:04

Son zamanlarda yaygın olan üst solunum yolu hastalıkları sağlığı tehdit etmeye başladı. Solunum yolu enfeksiyonuna neden olan grip salgını başta çocuklar olmak üzere herkeste etkili olabiliyor.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşların yakalandığı ve ağır geçirdiği hastalık, hastanelerde de zaman zaman yoğunluğa neden olabiliyor. Bağışıklığını güçlendirmek isteyenler ise Türk sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden turşuya yöneliyor. Turşu kurulum aşamasında belirli noktalara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen turşucu Selman Kozan, kurulan turşuların hızlıca bozulmaması ve tadı, kıvamı tam tutması için püf noktaların önemli olduğuna dikkat çekti.

"TURŞUDA ÖNEMLİ OLAN KURUMA SUYU DEDİĞİMİZ KURMA SUYUDUR"

Mandalina, yumurta, kavun, karpuz gibi 70 farklı turşu üreterek satışa sunduğunu anlatan turşucu Selman Kozan, "Salatalıktan başladık kendi bahçemizde salatalıkları salatalıkta turşu kurarken çiçek kısmı dediğimiz kısım var. Çiçekleri kesinlikle almamız lazım ve 2-3 defa ılık suda salatalıklarımızı yıkamamız temiz olması lazım. Hijyen bir şekilde bunları yıkadıktan sonra püf noktası da şudur salatalığı bir tane bıçak darbesi çünkü, fermente olsun diye içerisi boş kalmasın diye. Daha sonra içerisine bir diş sarımsağı yine bıçakla bir çizgi atarız ne kadar sarımsak seviyorsanız oranına göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra içerisine bir kepçe sirke, bir kepçe kaya tuzu, hakiki kaya tuzu olması lazım. Sonra da içme suyunu ilave ediyoruz ve ağzına kadar dolduruyoruz. Suyu da doldurduktan sonra şişeyi ters düz yapıp bir iki gün bekletmemiz lazım. Bir haftanın sonunda da kapağını ağzını iyice kapatıp güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza etmemiz lazım. Zaten turşuda önemli olan kuruma suyu dediğimiz kurma suyudur. Kurma suyunu iyi yaptıktan sonra düzgün ayarladıktan sonra oran ve orantısını düzgün yaptıktan sonra tuşların hepsi zaten gayet lezzetli kıtır kıtır olur" dedi.

"KIŞ AYLARINDA MÜMKÜN OLDUĞUNCA TURŞU VE TURŞU SUYU TÜKETİLMELİ"

En çok salatalık ve sarımsak turşusunun tüketildiğini söyleyen Kozan, "Geçen sene 65 çeşidimiz vardı. En çok tüketilen turşuları da söylemek gerekirse; salatalık turşusu, biber turşusu bunlar zaten bildiğimiz genel turşular. Bunun yanında da bamya turşusu şu an için tercih edilen turşular doğal antibiyotik dediğimiz sarımsak zaten o yüzden dolayı çok tercih ediliyor. Bir de kış ayları yaklaşıyor, hastalıklar artmaya başladı. Bundan dolayı kış aylarında mümkün olduğunca turşu ve turşu suyu tüketilmesini istiyoruz, sağlık açısından. Geçen seneye oranla tabii ki ister istemez yani piyasanın gerektiği gibi fiyatlarda artış var. Turşularımız 75 liradan başlıyor fiyatlar" diye konuştu.