Doğal antibiyotik olarak bilinen soğanın faydaları nelerdir?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 15:23

Her evin mutfağında yeri olan ama çoğu zaman üzerine pek de düşünmediğimiz soğanın faydalarını ne kadar biliyoruz? Etlere, çorbalara, mezelere, salatalara ve aklımıza gelmeyen pek çok yemeğe kattığımız soğanın aslında vitamin deposu olduğundan haberiniz var mı? Vücut için bir savaşçı olarak çalıştığını biliyor musunuz? Eski zamanlardan beri tedavi amaçlı kullanılan soğan özellikle baş ağrısı, kalp hastalıkları ve ağız yaralarının tedavisinde kullanılmıştır. Düşük kalorili besinlerden biri olması açısından da rahatlıkla tüketilebilecek kuru soğanın faydaları nelerdir? Soğan ne işe yarar, nelere iyi gelir? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN KALKAN

Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan soğan, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplarla savaşır. Aynı zamanda kolejen üretimine, hücrelerin yenilenmesine ve demir emilimine yardımcı olur.

GRİBE KARŞI SAVAŞARAK HASTALANMANIZI ÖNLER

İçeriğindeki sulfosid ve allisin sayesinde doğal antibiyotik görevi görür. Nezle ve soğuk algınlığı ile boğaz iltihabının önlenmesinin yanı sıra, vücuttaki enfeksiyon ve mikroba karşı birer savaşçı edasıyla mücadele eder.

HÜCRELERİ KORUR

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra hücreleri, serbest radikaller olarak bilinen moleküllerin verdiği hasarlara karşı korur. B9 ve B6 vitamini dahil olmak üzere B vitaminleri açısından zengin olan soğan, metabolizmanın düzenlenmesi, alyuvarların üretilmesi ve sinir sistemi için de önemlidir.

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIR

Soğan içerdiği antioksidanlar ve vücuttaki inflamasyon ile savaşan bileşikler sayesinde trigliserid seviyesini düşürür ve kolesterolü düzene sokar. Böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Aynı zamanda içerdiği bileşenler sayesinde yüksek kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur.

ANTİOKSİDAN DEPOSUDUR

Antioksidan açısından oldukça zengin olan bu sebze, 25 farklı çeşit flavonoid ve antioksidan içerir. Kalp hastalıkları, kanser ve diyabete karşı koruyucu etkisi olan antosiyaninler ise özellikle kırmızı soğanda bol miktarda bulunur. Araştırmalar beslenmelerinde soğan ve sarımsak tüketen kişilerin, yumurtalık, bağırsak, gırtlak gibi bazı kanser türlerine yakalanma olasılığının daha az olduğunu gösterir.

ÖNEMLİ NOT:

SOĞANIN NEDEN GÖZ YAŞARTTIĞININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ!

ABD’nin Cleveland kentindeki Case Western Reserve Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, soğanı dilimlerken, soğan tarafından üretilen kükürt bazlı gaz dışarıya salınır. Bu gaz gözdeki suyla reaksiyona girerek sülfirik asit oluşmasına neden olur. Bu tahriş edici maddeyi gözlerden uzaklaştırmak isteyen gözyaşı kanalları yaş üretir. Soğanı keserken yüzünüzü sadece soğandan uzaklaştırın. Böylece salınan gaz gözlerinize ulaşmadan önce dağılır. Gözleriniz yaşarmaz.