Alice Harikalar Diyarında Sendromu Nedir? Gerçeklik algısını bozan rahatsızlık

Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:10

Güncelleme: 06.02.2024 - 11:10

Tarihin en çok okunan kitaplarından biri olan Alice Harikalar Diyarında kitabı aslında bir hastalığın da sendromu olarak tarihe geçmiştir. Dr. Johnn Todd'un keşfetiği bu hastalık birkaç dakikadan birkaç yıla kadar uzayabiliyor. Peki, Alice Harikalar Sendromu nedir?

ALİCE HARİKALAR DİYARINDA SENDROMU NEDİR?

Alice Harikalar Diyarında Sendromu ilk kez 1955 yılında İngiliz psikiyatrist Dr. John Todd tarafından tıbbi adlandırıldı. Todd, sendromu birkaç dakikadan bir güne kadar süren üç temel semptomla sınıflandırdı. Bunlar makropsi (nesnelerin gerçeklikten daha büyük görünmesi), teleopsi (daha uzakta görünmeleri) ve mikropsi (nesnelerin gerçeklikten daha küçük görünmesi) biçimindeydi. Dr. Todd, bu tıbbi durumu Lewis Carroll’un kafa karıştırıcı romanıyla karşılaştırdı. Sonrasında da kitapla bu durumdan muzdarip olanlar arasındaki birçok benzerliğe dikkat çekti. Bu sendroma sahip olan kişiler gerçekten de kitapta yer alanlara benzer, gerçeküstü deneyimler yaşıyorlardı. Bu nedenle de zaman içinde onun adı yerine Alice Harikalar Diyarında ile ilişkilendirilerek anılmaya başlanacaktı.

Bu bozukluk, hastaların çevrelerindeki dünyaya tepki olarak bir dizi görsel ve işitsel çarpıklık yaşamasına neden olur. Alice Harikalar Diyarında Sendromunun ayırt edici özelliklerinden biri, algısal deneyimler üzerindeki etkisidir. Bu etkiler arasında, etraflarındaki dünyayla ilgili olarak kişilerin kendilerini algılama biçimlerinde meydana gelen değişiklikler yer alır. Kimi kişiler kendi vücut parçaları sanki boyutları değişiyormuş gibi küçülüyor veya büyürken görür.

ALİCE HARİKALAR DİYARINDA SENDROMU NEDEN OLUR?

Alice Harikalar Diyarında Sendromu nadirdir. 1950’lerden bu yana tıp literatüründe yalnızca 200 civarında vaka tanınmıştır. Zamanla sendrom, migren, epilepsi, felç ve kafa travması gibi çeşitli tıbbi durumlarla ilişkilendirilmiştir. Sınırlı sayıda araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, bu duruma çocuklarda, çoğunlukla Epstein-Barr virüsünün neden olmaktadır.

Sendromun semptomları çocukluktan yetişkinliğe geçiş ile birlikte azalır. Ancak, bir zamanlar çocuklukta yaşanan bir rahatsızlık, yıllar sonra geri dönme ihtimali taşır. Sendromu teşhis etmenin evrensel olarak kabul edilen bir yolu da mevcut değildir. İki kişi aynı semptomları gösterse de birine sendrom tanısı konulurken diğerine konulmaması olasıdır. Yetişkinlerde ise pek çok nedenden kaynaklanması olasıdır ama genellikle migrenle ilişkili olarak ortaya çıkar.