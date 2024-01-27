2023 yılında en çok randevu alınan branş psikoloji ve psikiyatri oldu
Sağlık verilerine göre 2023 yılında en çok İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar doktora gitti. Randevu alınan ilk üç branş psikoloji, kadın doğum ve psikiyatri oldu. “Neyim var” diye düşünenler, hamilelik, kalp krizi, tansiyon belirtilerini sorguladı.
Türkiye’de en çok kullanılan özel sağlık randevusu alma uygulaması DoktorTakvimi, 2023 yılı verilerini paylaştı. Verilere göre 2023’te en çok doktor randevusu alan ilk üç şehir İstanbul, Ankara ve İzmir olurken platformda en çok randevu alınan üç branş ise sırasıyla psikoloji, kadın hastalıkları ve doğum, psikiyatri oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan DoktorTakvimi Türkiye Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, “Verilere baktığımızda 2023 yılında en çok randevu alınan ilk üç branştan ikisinin psikolojik rahatsızlıklarla ilgili olduğunu görüyoruz. Bu noktada ülkece 2023 yılında stresli ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi söyleyebiliriz” dedi.
2023 yılında Türkiye’de arama motoru Google’da en çok aranan üç hastalık sırasıyla diyabet, çölyak, sistemik lupus eriteamatozus olurken en çok merak edilen hastalıklar ise lupus, şap ve kelebek hastalığı oldu. “Neyim var” diye düşünenler ise en çok hamilelik, kalp krizi, tansiyon, uyuz ve şeker hastalığı belirtilerini merak edip aradı.
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