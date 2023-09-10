Alkol kullanımı sizi depresyona sokabilir mi? Alkol ve depresyon arasındaki ilişki

Yayınlanma: 10.09.2023 - 13:52

Güncelleme: 10.09.2023 - 13:55

Bazı insanlar kötü bir ayrılık, iş kaybı veya diğer büyük yaşam streslerinden sonra "üzüntülerini bastırmak" için alkol içtiklerini söylerler. Ve evet, alkol uykunuzu getirdiği için, birkaç bira ya da bir kadeh şarap sizi rahatlatır ve kaygınızı azaltır gibi görünebilir.

Stresli veya hüzünlü olduğunuzda arada bir içki içmek bir şeydir. Ancak her sorun ortaya çıktığında o kokteyle ihtiyaç duyuyorsanız, bu alkol kullanım bozukluğunun bir işareti olabilir.

DEPRESYON SİZİ İÇKİYE Mİ YÖNLENDİRİYOR?

Majör depresyonu olan kişilerin yaklaşık üçte birinde alkol sorunu da vardır. Genellikle depresyon önce gelir. Araştırmalar, depresyondaki çocukların birkaç yıl sonra alkolle ilgili sorun yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, majör depresyon geçiren gençlerin içki içmeye başlama olasılığı, geçirmeyenlere göre iki kat daha fazladır.

Depresyon geçmişi olan kadınların içkiye başlama olasılığı iki kattan daha fazladır. Uzmanlar, kadınların moralleri bozukken aşırıya kaçma ihtimalinin erkeklerden daha yüksek olduğunu söylüyor.

İçki içmek depresyonu daha da kötüleştirir. Depresyonda olan ve çok fazla içen kişiler daha sık ve şiddetli depresyon atakları geçirir ve intiharı düşünme olasılıkları daha yüksektir. Aşırı alkol kullanımı ayrıca antidepresanların daha az etkili olmasına neden olabilir.

ÇOK FAZLA İÇMEK SİZİ DEPRESYONA SOKAR MI?

Alkol bir depresandır. Bu, içtiğiniz herhangi bir miktarın sizi hüzne kapılma olasılığınızı artırabileceği anlamına gelir. Çok fazla içmek beyninize zarar verebilir ve depresyona yol açabilir.

Çok fazla içtiğinizde, kötü kararlar verme veya dürtülerinizle hareket etme olasılığınız artar. Sonuç olarak, banka hesabınızı boşaltabilir, işinizi kaybedebilir veya bir ilişkinizi mahvedebilirsiniz. Bu olduğunda, özellikle de genleriniz depresyona yatkınsa, kendinizi kötü hissetmeniz daha olasıdır.

Depresyon geçmişi olan kadınların ağır içki içmeye başlama olasılığı iki kattan daha fazladır. Uzmanlar, kadınların moralsiz olduklarında aşırıya kaçma olasılıklarının erkeklerden daha yüksek olduğunu söylüyor.

İçki içmek depresyonu daha da kötüleştirir. Depresyonda olan ve çok fazla içen kişiler daha sık ve şiddetli depresyon atakları geçirir ve intiharı düşünme olasılıkları daha yüksektir. Aşırı alkol kullanımı ayrıca antidepresanların daha az etkili olmasına neden olabilir.

SUÇLU GENLER Mİ YAŞAM TARZI MI?

Depresyonun mu sizi içkiye ittiği yoksa tam tersi mi olduğu her zaman net değildir. İkizler üzerinde yapılan çalışmalar, ailelerde ağır içkiye yol açan aynı şeylerin depresyon olasılığını da artırdığını göstermiştir.

Araştırmacılar en az bir ortak gen bulmuşlardır. Bu gen, hafıza ve dikkat gibi beyin fonksiyonlarıyla ilgilidir. Bu gendeki varyasyonlar insanları hem alkol kötüye kullanımı hem de depresyon için risk altına sokabilir.

Ev ve sosyal çevre de bir rol oynamaktadır. İstismara uğrayan veya yoksulluk içinde büyüyen çocukların her iki durumu da geliştirme olasılığı daha yüksek görünmektedir.

ALKOL VE DEPRESYON: NE YAPMALI

İçki içmenizi engelleyen bir sağlık sorununuz yoksa, sosyal nedenlerle arada bir bir kadeh şarap veya bira içmenin muhtemelen bir zararı olmayacaktır. Ancak günü atlatmak için alkole başvuruyorsanız ya da ilişkilerinizde, işinizde, sosyal hayatınızda ya da düşünme ve hissetme şeklinizde sorunlara yol açıyorsa, daha ciddi bir sorununuz var demektir.

Alkolün kötüye kullanımı ve depresyonun her ikisi de göz ardı etmemeniz gereken ciddi sorunlardır. İkisinden biriyle ilgili bir sorununuz olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuzla veya terapistinizle konuşun. Depresyonu tedavi eden ilaçlar söz konusu olduğunda birçok seçenek vardır ve alkol isteğini azaltan ve aşırı içme arzusuna karşı koyan ilaçlar da vardır. Doktorunuz muhtemelen her iki durumu birlikte tedavi edecektir.