Ameliyattan sonra tam 20 kilogram verdi: Karnından 12 kiloluk dev kitle çıkarıldı!

Antalya'da yaşayan 58 yaşındaki Rus uyruklu Olga Viktorovna, uzun süredir mücadele ettiği karın ağrısı, nefes darlığı ve karnındaki aşırı büyüme şikayetlerinin dayanılmaz hale gelmesi üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Durumunun ağır olması sebebiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Emre Köle tarafından muayene edilen hastanın görüntüleme sonuçları tıp literatürüne geçecek cinstendi: Viktorovna’nın yumurtalığında karın içini tamamen kaplayan dev bir kitle tespit edildi.

Hastada yaygın enfeksiyon (sepsis) bulguları ve akut kanser şüphesi görülmesi üzerine Doç. Dr. Emre Köle, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Merve Çakır Köle ile koordineli bir şekilde hareket ederek zamana karşı yarış başlattı ve acil ameliyat kararı aldı.

AMELİYAT MASASINDAN 20 KİLOGRAM HAFİFLEYEREK KALKTI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Op. Dr. Hakan Demir ile Jinekolojik Onkoloji Yan Dal Uzmanı Op. Dr. Merve Çakır Köle’nin de dahil olduğu uzman ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı açık ameliyatta (laparotomi), tam 50 santimetre boyutunda ve yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki dev yumurtalık kitlesi tek parça halinde başarıyla çıkarıldı.

Operasyonun ardından hastanın durumuna ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Emre Köle, "Acil servisimize başvuran hastamızda ön değerlendirme sonucunda yaygın enfeksiyon tablosu ve kanser şüphesi tespit ettik. Vakit kaybetmeden aldığımız acil ameliyat kararı ile 50 santimetreye ulaşan dev yumurtalık kitlesini çıkardık. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki kitlenin alınmasının ardından hastamızın böbrek fonksiyonları ve enfeksiyon değerleri hızla düzelmeye başladı. Vücuttaki ödem ve kitlelerin gitmesiyle hasta operasyon sonrasında yaklaşık 20 kilogram verdi. Kısa süre içerisinde taburculuğunu planlıyoruz" dedi.

NADİR GÖRÜLEN TÜMÖR TÜRÜ ÇIKTI

Operasyon sonrası hastayı serviste ziyaret eden Op. Dr. Merve Çakır Köle ise kitlenin patolojik detaylarına dikkat çekti. Tümörün nadir görülen bir yapıya sahip olduğunu belirten Köle, şu ifadeleri kullandı:

"Hızlı patoloji incelemesinde kitlenin, nadir görülen bir yumurtalık tümörü türü olan 'granüloza hücreli tümör' olduğu anlaşıldı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla rahim, her iki yumurtalık ve karın içerisindeki koruyucu yağ dokusunu da başarılı bir operasyonla aldık. Böylece hastanın hem ana operasyonu hem de tamamlayıcı kanser cerrahisi işlemleri tek seferde gerçekleştirilmiş oldu. Bundan sonraki tedavi sürecini medikal onkoloji bölümüyle birlikte sürdüreceğiz."

"EN BÜYÜK ŞANSIM TÜRKİYE'DE OLMAKTI"

Karnındaki devasa ağırlıktan ve hayati tehlikeden Türk doktorların müdahalesiyle kurtulan Rus hasta Olga Viktorovna, duygularını gözyaşlarıyla ifade etti. Yaşadığı süreci mucize olarak nitelendiren Viktorovna, "Böyle bir durum yaşayacağımı tahmin etmiyordum. Doktorlarım sayesinde yeniden hayata tutundum. En büyük şansım Türkiye’de olmaktı. Benimle hemen ilgilendiler ve tüm işlemlerimi inanılmaz bir hızla gerçekleştirdiler. Emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum" diyerek Türk sağlık sistemine övgüler yağdırdı.