Ani hava değişimleri çocukları vurdu: Hastalıklardan korunmanın 5 altın kuralı

Son yıllarda mevsim normallerinin dışına çıkan ani hava değişimleri, vücut ısısını dengelemekte yetişkinlere göre daha fazla zorlanan çocukların sağlığını tehdit ediyor. Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Gülsenem Aracı, gün içinde yaşanan hızlı ısı farklarının hem fiziksel hem de zihinsel etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"ZİHİNSEL GELİŞİMİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Hava değişimlerinin sadece soğuk algınlığı ve griple sınırlı kalmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Aracı, bu durumun çocukların günlük performansını düşürdüğünü ifade etti. Aracı, "Ani değişimler çocuklarda halsizlik, iştahsızlık ve odaklanma sorunlarına yol açabiliyor. Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi ise hem hareketsizliği artırıyor hem de bulaşıcı hastalık riskini yükseltiyor" dedi.

TEK KALIN KAZAK YERİNE "LAHAN" MODELİ

Değişken hava şartlarıyla mücadelede en etkili yöntemin kıyafet seçimi olduğunu belirten Aracı, ebeveynlere "kat kat giydirin" tavsiyesinde bulundu:

"Tek bir kalın kıyafet yerine, ince ama birden fazla katman tercih edilmelidir. Bu sayede çocuk terlediğinde veya hava soğuduğunda kıyafetler kolayca çıkarılıp giyilebilir. İç katmanda mutlaka pamuklu ve nefes alan kumaşlar kullanılmalı, sentetik ürünlerden kaçınılmalıdır."

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 4 TEMEL KURAL

Uzm. Dr. Gülsenem Aracı, hastalıklardan korunmak için sadece giyimin yeterli olmadığını, yaşam alışkanlıklarının da hayati önem taşıdığını hatırlatarak şu önerileri sıraladı:

Dengeli Beslenme: Mevsim sebze ve meyveleriyle desteklenen bir öğün planı.

Düzenli Uyku: Bağışıklık sisteminin yenilenmesi için kaliteli uyku süresi.

Bol Sıvı Tüketimi: Vücut direnci için su tüketiminin ihmal edilmemesi.

Hijyen ve Açık Hava: El yıkama alışkanlığı ve düzenli olarak temiz havada vakit geçirme.