Anksiyete şikâyetleri arttı

Aşırı sıcak havaların yol açtığı halsizlik ve bitkinlik hissinin kişilerin günlük stres toleransını azaltarak kaygı düzeylerini yükseltebildiğinin altını çizen acil tıp uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Aydın, “Gün içinde sıcaktan dolayı yaşanan çabuk yorulma ve verim kaybı, bazı hastalarda tahammülsüzlük veya bunalmışlık hissini artırabiliyor. Bu nedenle, sıcak hava dalgaları sırasında anksiyete şikâyetleriyle acil servise başvuranların sayısında zaman zaman artış görüyoruz. Hatta bu dönemlerde genel tükenmişlik hissi yaşayan ve istirahat raporu talep eden hastaların sayısında da bir yükselme olabildiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

GIDALARA DİKKAT

Hava sıcaklığındaki ani değişimlerin insan vücudunun adaptasyon ve savunma mekanizmalarını zorlayarak çeşitli rahatsızlıklara davetiye çıkarabildiğini söyleyen Aydın, “Özellikle sıcaklık ve nem oranındaki ani değişimler, üst solunum yolu enfeksiyonlarında artışa yol açıyor. Su sisteminin kirlenmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor ve bu da ishal salgınları gibi sağlık problemlerine zemin hazırlayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Sıcak havaların aniden bastırdığı dönemlerde gıdaların daha çabuk bozulduğuna da dikkat çeken Aydın, “Gıda zehirlenmeleri ve buna bağlı midebağırsak enfeksiyonları yaygınlaşabiliyor” dedi.