Antibiyotik direnci can alıyor: Her 45 saniyede bir insan hayatını kaybediyor

Yayınlanma: 21.11.2024 - 11:31

Güncelleme: 21.11.2024 - 11:31

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, antibiyotik dirençli mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonlar nedeniyle dünyada her 45 saniyede bir insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Yarsan, "Eğer önlem alınmazsa 2050 yılında bu rakam her 3 saniyede bir olacak. Bu rakamlar korkutucu ve ürkütücü" dedi.

BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI TEHDİT EDİYOR

18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç (AMR) Haftası nedeniyle antibiyotik kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ender Yarsan, dünyada antibiyotik kullanım miktarının 2004 yılında yayımlanan bir rapora göre 80 bin tonun üzerinde olduğunu vurguladı. Yarsan, "Antibiyotiklerin akılcı, bilinçli ve güvenli kullanımı son derece önemli. Aksi takdirde, antibiyotiklere karşı direnç gelişebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.

ÖLÜMLER ARTIYOR, DURUM ÇIKMAZDA

Antibiyotik direncinin giderek artan bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Yarsan, "Antibiyotiğe karşı direnç geliştiğinde, mikroorganizmalar ilaca karşı etkilenmez ve bu durum ölüm oranlarını ciddi şekilde artırır. 2016'da yapılan bir çalışmaya göre, dünyada antibiyotik dirençli mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonlardan dolayı yaklaşık 700 bin insan hayatını kaybetti. Eğer bu gidişat devam ederse, 2050 yılında bu sayı yılda 10 milyon kişiye ulaşacak" ifadelerini kullandı.

2050’DE DURUM DAHA CİDDİ OLACAK

Prof. Dr. Yarsan, 2024'te yayımlanan bir rapora atıfta bulunarak, 2019 yılında antibiyotik dirençli enfeksiyonlar nedeniyle 1 milyon 200 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 2021'de ise bu sayının 4 milyon 700 bine yükseldiğini belirtti. Yarsan, "Her 45 saniyede bir insan antibiyotik dirençli enfeksiyonlardan dolayı hayatını kaybediyor. Eğer önlem alınmazsa, 2050'de bu rakam her 3 saniyede bir olacak" dedi.

TEDAVİ SÜRESİ VE DOZLAR KRİTİK ÖNEME SAHİP

Antibiyotik direncini önlemenin en önemli yolunun doğru dozda ve sürede ilaç kullanımı olduğunu belirten Yarsan, antibiyotik tedavisinin süresinin tamamlanmasının önemini vurguladı. "Antibiyotiği süresi bitmeden kesmek, direncin artmasına yol açar" diyen Yarsan, tedavi sürecinin mutlaka hekim kontrolünde olması gerektiğini söyledi.

Antibiyotik direnci konusunda dünya genelinde alınacak önlemler ve bilinçli kullanım, sağlık için büyük önem taşırken, uzmanlar halkı bu konuda daha dikkatli olmaya çağırıyor.