1 kaşığı dahi bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara karşı savaş açıyor: Evde yapabileceğiniz 5 doğal antibiyotik tarifi

Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:13

Güncelleme: 31.10.2024 - 12:13

Doğal antibiyotikler, hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla yaygın olarak kullanılan, doğanın bize sunduğu şifalı içeriklerdir. İlaçlara alternatif olarak bu doğal çözümler, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme, enfeksiyonlarla savaşma ve vücudu hastalıklara karşı koruma konusunda etkilidir. Peki, 1 kaşığı dahi bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı savaş açan bu kürler nelerdir? İşte, evde yapabileceğiniz 5 doğal antibiyotik tarifi...

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ 5 DOĞAL ANTİBİYOTİK TARİFİ

1. Sarımsak, bal ve zencefil kürü

Sarımsak, antibakteriyel özellikleriyle bilinen bir süper gıdadır. Bal ve zencefil ile birleştiğinde ise oldukça güçlü bir doğal antibiyotik kürü ortaya çıkar. Bu karışım, soğuk algınlığı, öksürük ve enfeksiyonlarla savaşmak için idealdir.

Malzemeler:

4-5 diş sarımsak

1 çorba kaşığı doğal bal

1 çorba kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Hazırlık:

Sarımsakları küçük parçalara doğrayın veya ezin.

Rendelenmiş zencefil ve balı ekleyip karıştırın.

Karışımı bir kavanoza alın ve 1 hafta boyunca karanlık bir yerde bekletin.

Her sabah aç karna 1 çay kaşığı tüketebilirsiniz.

2. Zerdeçal ve karabiber karışımı

Zerdeçal, iltihap giderici ve antibakteriyel özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendiren bir baharattır. Karabiber ise zerdeçalın emilimini artırarak etkisini güçlendirir.

Malzemeler:

1 çay kaşığı zerdeçal

1/4 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su

Hazırlık:

Bir su bardağı sıcak suyun içine zerdeçal ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Her gün bir bardak olarak bu karışımı içebilirsiniz. Özellikle sabahları aç karna içmek faydalıdır.

3. Limon, bal ve elma sirkesi kürü

Limon, bal ve elma sirkesi kombinasyonu; antiseptik ve antibakteriyel özellikleriyle bağışıklık sistemini destekler. Özellikle grip ve soğuk algınlığı belirtilerine karşı etkilidir.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Yarım limon suyu

1 su bardağı ılık su

Hazırlık:

Tüm malzemeleri bir bardak ılık suya ekleyin ve karıştırın.

Sabahları aç karna bu karışımı içebilirsiniz. Hem sindirim sisteminizi destekler hem de bağışıklığınızı güçlendirir.

4. Zencefil, limon ve tarçın karışımı

Zencefil ve limon ikilisi, bağışıklık sistemini destekleyen güçlü bir kombinasyondur. Tarçın ise antiseptik özellikleriyle enfeksiyon riskini azaltır.

Malzemeler:

1 parça taze zencefil

Yarım limonun suyu

1 çubuk tarçın veya yarım çay kaşığı toz tarçın

1 su bardağı sıcak su

Hazırlık:

Sıcak suyun içine rendelenmiş zencefil, limon suyu ve tarçını ekleyip karıştırın.

5-10 dakika demlemeye bırakın ve süzerek tüketin.

Sabahları ve akşamları bu karışımı içebilirsiniz.

5. Soğan ve sarımsak kürü

Soğan ve sarımsak, doğal antibiyotik ve antioksidan özellikleri ile enfeksiyonlarla mücadelede oldukça etkilidir.

Malzemeler:

1 orta boy soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı doğal bal

Hazırlık:

Soğanı rendeleyin ve sarımsakları ezerek bal ile karıştırın.

Karışımı bir kavanozda muhafaza edin.

Sabah ve akşam 1 çay kaşığı tüketebilirsiniz. Özellikle soğuk algınlığı belirtilerinde etkilidir.