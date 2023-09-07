Antibiyotik kullanımına dikkat: Üst solunum yolu hastalıklarında antibiyotikler faydasızdır!

Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:15

Güncelleme: 07.09.2023 - 10:21

Hava sıcaklıkların önümüzdeki günlerde düşmesi beklenirken, sonbahar aylarında ortaya çıkan nezle ve grip gibi vakalara karşı, uzmanından çeşitli uyarılar geldi.

Halk Sağlığı Uzmanı doktor Raşit Dursun, üst solunum yolu hastalıklarında dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

Sonbahar ve kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının artış gösterdiğini belirten Dr. Dursun, "Mevsim değişiklikleri fiziksel ve ruhsal açıdan doğrudan veya dolaylı olarak insanları etkileyen, rahatsızlıklara neden olabilen çevresel faktörlerdir. Özellikle yaz aylarında ishalli hastalıklar artabilirken sonbahar ve kış mevsiminde ise solunum yolu enfeksiyonları artış gösterebilmektedir. En sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarından özellikle nezle, burun akıntısı, burun tıkanıklığı hafif halsizlik gibi genelde hafif belirtilerle seyreden ve ayakta atlatılabilen bir hastalıkken, özellikle belirtmemiz gereken infulenza (grip) hastalığı ise daha ağır tablolara sebep olabilen özellikle risk gruplarında. Bu risk grupları nelerdir, yaşlı hastalar, kronik hastalığı olanlar, bakımevi, huzurevi gibi yerlerde kalanlar ve gebeler bu risk grubundadır, daha ağır seyredebilir" diye konuştu.

"KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT"

Kapalı ve kalabalık ortamlardan çok bulunulmaması gerektiğini belirten doktor Dursun, söz konusu alanların sık sık havalandırılması gerektiğini vurguladı.

Hijyen ve beslenmenin de üst solunum yolu hastalıklarından korunmak için önemli olduğuna değinen Dr. Dursun, "Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ne yapmalıyız? Korunmak için kapalı, kalabalık ortamlar üst solunum yolu enfeksiyonların bulaşması, yayılması için müsait alanlardır. Kapalı ve kalabalık ortamların sık sık havalandırılması ve bu ortamlarda çok bulunulmaması bulaş açısından faydalı olacaktır. Özellikle el ve çevre hijyeni de önemlidir. Düzenli ve dengeli beslenme, tütün ürünlerinden uzak durmak da faydalı olacaktır. Bir diğer önlem ise bahsedeceğimiz riskli gruplarda yine grip aşısıdır" şeklinde konuştu.

ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIĞINDA ANTİBİYOTİK UYARISI

Antibiyotik konusunda da uyaran Doktor Dursun, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Üst solunum yolu enfeksiyonları genelde destek tedavisi, istirahat ve doktorunuz vereceği reçeteyle evde atlatılabilen hastalıklardandır. Beklenmedik bir durum görüldüğünde ise doktorunuza başvurma faydalı olacaktır. Bu durumda vatandaşları uyarabileceğimiz iki nokta vardır, mutlaka hastalık sürecinde doktor tavsiyesi olmaksızın antibiyotik kullanımından uzak durulması gerekmektedir. Üst solunum yolu hastalıkları viral hastalıklardır antibiyotikler faydasızdır. Diğer konu ise gıda takviyeleri, içeriğini bilmediğimiz takviyelerden sağlığımız için dikkat etmemiz lazım."