Aralıklı oruçta saatin önemi: Bilim insanları uyardı, 17.00'den sonrasına dikkat!

Son yılların en popüler diyet yaklaşımlarından biri olan zaman kısıtlamalı beslenme (aralıklı oruç) üzerine yapılan kapsamlı bir inceleme, çarpıcı sonuçlar verdi. BMJ Medicine dergisinde yayımlanan klinik deneme analizlerine göre, sadece "ne kadar süre" aç kalındığı değil, son öğünün "saat kaçta" yendiği metabolik sağlığı doğrudan etkiliyor.

BİYOLOJİK SAATLE UYUMLU BESLENME

Araştırma, insan metabolizmasının günlük biyolojik ritimleri (sirkadiyen ritim) izlediğini ve vücudun günün erken saatlerinde besinleri işlemek için çok daha donanımlı olduğunu kanıtladı. Uzmanlar, besin alımını bu doğal ritimlerle uyumlu hale getirmenin zayıflamadan kalp sağlığına kadar pek çok alanda kritik önem taşıdığını vurguluyor.

ERKEN BESLENME GEÇ BESLENMEYİ MAĞLUP ETTİ

Çalışma, öğünlerini günün erken saatlerinde veya ortasında tüketen kişilerin, geç saatlerde yiyenlere kıyasla daha olumlu sonuçlar aldığını gösteriyor. Özellikle son öğünün saat 17.00'den önce yendiği modellerde şu iyileşmeler gözlemlendi:

Vücut kitle indeksi ve yağ kütlesinde azalma,

İnsülin seviyelerinde dengelenme,

Kan basıncı ve kolesterol değerlerinde iyileşme.

Araştırmacılar, son öğünü 17.00 ile 19.00 arasında yemenin bile, 19.00'dan sonrasına sarkan beslenme düzenlerine göre çok daha faydalı olduğunu belirtiyor.

"ZAMANLAMA HER ŞEYDİR"

Çalışmanın yazarlarından Ling-Wei Chen, aralıklı orucun ulaşılabilir bir yöntem olduğunu ancak zamanlamanın göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Chen, "Sadece açlık süresine odaklanmak yerine, metabolik faydayı en üst düzeye çıkarmak için besin alımını günün erken saatlerine çekmek gerekiyor" uyarısında bulundu.

Bilim insanlarına göre, geç saatlerde yemek yemek vücudun doğal onarım sürecini sekteye uğratıyor ve glikoz yerine yağ yakma mekanizmasını yavaşlatıyor. Bu nedenle aralıklı oruç yapanların, beslenme pencerelerini sabah saatlerine kaydırmaları öneriliyor.



KAYNAK: Independent Türkçe