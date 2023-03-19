Araştırma: Bebeklere yer fıstığı verilmesi yer fıstığı alerjisi riskini yüzde 77 düşürebilir

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 07:00

BBC'nin haberine göre, İngiltere'de bilim insanları, yer fıstığı içerikli gıdaların en erken yaşta ne zaman verilebileceği ve bunun sonuçlarını inceledi.

Araştırmada, 4 ila 6 aylık bebeklere az miktarda yer fıstığı ezmesi yedirilmeye başlanabileceği ve bu şekilde yer fıstığı alerjisi riskinin yüzde 77 azalacağı ortaya konuldu.

Bağışıklık sisteminin geliştiği dönemlerde yer fıstığı yenmesinin alerjiyi düşürebildiğine işaret edilen araştırmada çocukları bir yaşında yer fıstıklı gıdalarla tanıştırmanın ise yer fıstığı alerjisi riskini yüzde 33 azaltabileceğine işaret edildi.

Araştırmada, egzaması bulunan çocuklarda ise çocuğun hazır olması durumunda 4'üncü aydan itibaren yer fıstığı içeren gıdalara başlanması tavsiye edildi.

Uzmanlar, yer fıstığı ezmesinin kuru bir gıda olması nedeniyle anne sütüyle beraber verilebileceğini belirtiyor.

İngiltere'de sağlık yetkililerinin 6 aya kadar bebeklere katı gıda verilmemesi tavsiyesine karşın, uzmanlar bu politikada da değişikliğe gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Ülkede her 100 çocuktan ikisinde yer fıstığı alerjisi görüldüğü belirtiliyor.

Yer fıstığı içerikli gıdaların erken yaşlarda tüketildiği İsrail'de yer fıstığı alerjisi görülme oranlarının diğer ülke ve bölgelere oranla daha düşük olduğu ifade ediliyor.

Araştırmanın sonuçları, Alerji ve Klinik İmmünoloji dergisinde yayımlandı.