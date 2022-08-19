Arı sokması ölüme neden olur mu? Arı sokması durumunda ne yapılmalı?
Özellikle yaz aylarında sık sık karşılaşılan arı sokmasının yarattığı sorunlar kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Peki, arı sokması ölüme neden olur mu? Arı sokmasına ne iyi gelir?
İlkbahar ve yaz aylarında arı sokması pek çok yurttaşın başına gelebiliyor. Arı sokması hafif ağrı, kaşıntı, sokulan bölgenin ısınması gibi basit semptomlardan ibaret olabileceği gibi ciddi alerjik reaksiyonlara da neden olabilir.
ARI SOKMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Arı sokması sonrası, arının soktuğu bölgede şişlik,kaşıntı, kızarıklık ve acı hissi meydana gelir.
ARI SOKMASI ÖLÜME NEDEN OLUR MU?
Arı sokmasının yarattığı sorunlar kişiden kişiye farklılık gösterir. Genellikle arı sokmasına karşı alerjisi bulunan bireylerde belirtiler daha şiddetli görülür. Alerjik kişilerde aynı zamanda ilk kez arı sokması durumu yaşandıktan sonra ikinci, üçüncü kez arı soktuğunda vücut daha şiddetli reaksiyonlar gösterebilir. Alerjinin yanı sıra arının kaç kez soktuğu, yaşanılan belirtilerin şiddetinde etkili olan bir diğer faktördür. Bal arıları bir kişiyi soktuktan sonra ölür ve yalnızca bir kez sokabilir. Fakat eşek arıları ve yaban arıları gibi farklı türdeki arılar birden fazla kez sokabilir ve sonrasında yaşamaya devam edebilirler. Arı tarafından sokulan kişinin alerjisi varsa kişinin solunum yolunu tıkıyorsa, örneğin ağzında, burnunda, soluk borusunda ve dilinde ise şişliğe sebep olur ve oksijen alamazsa arı sokması ölüm ile sonuçlanabilir.
ARI SOKMASINA NE İYİ GELİR?
Arı sokması durumunda arının soktuğu bölge sabun ile yıkanmalı. Derinin üzerinden görülüyorsa arının iğnesi çıkarılmalı, soğuk uygulama yapılmalı, eğer kişi ağızdan sokulmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa buz emmesi sağlanmalı, ağız içi sokmalarında ve alerji hikayesi olanlarda tıbbi yardım istenmeli.
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