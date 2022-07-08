Marburg virüsü nedir? Marburg virüsünün belirtileri nelerdir? Marburg virüsü nasıl bulaşır?

08 Temmuz 2022 Cuma, 20:53

Ebola'nın yakın bir "akraba türü" olan Marburg Humması filovirüs ailesinden bir RNA virüsü olan, genetik olarak benzeri bulunmayan, hayvan kaynaklı Marburg virüsü tarafından meydana getirilir.

MARBURG VİRÜSÜ İLK KEZ NEREDE VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?



Marburg virüsü ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti. Başlangıçta laboratuvar çalışanları, birkaç tıbbi personel ve onların bakımıyla ilgilenen aile üyeleri olmak üzere 31 kişi hastalanmış ve 7 ölüm rapor edilmiştir. İlk enfekte olan insanlar araştırma yaparken ithal Afrika yeşil maymunlarına veya onların dokularına temas etmişlerdi.

MARBURG VİRÜSÜNÜN KÖKENİ

Marburg virüsünün rezervuarı Rousettus aegytiacus denilen Afrika meyve yarasasıdır. Yarasalarda hastalığın bariz belirtileri görülmez. İnsan ve primatlar virüsle enfekte olabilirler ve yüksek ölüm oranına sahip ciddi hastalık gelişebilir. Virüse ev sahipliği yapan başka türler olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

MARBURG VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

İnsanlara meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya temas yoluyla yayılıyor.

Marburg virüsünün ilk olarak hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığı bilinmemektedir ancak 2008 yılında Uganda’yı ziyaret eden turistler arasında görülen 2 vakadan dolayı, korunmasız olarak enfekte yarasa dışkısıyla temas edilmesi veya yarasaların yaşadığı ortamlarda ki havanın solunması enfeksiyonun en muhtemel yolları olarak düşünülmektedir.

MARBURG VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Marburg hummasının belirtileri Ebola virüsünün belirtilerine çok benzer. Enfekte kişilerde, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor. Semptomlar gittikçe şiddetlenerek sarılık, pankreas iltihabı, ciddi kilo kaybı, hezeyanlar, şok, karaciğer yetmezliği, yaygın kanamalar ve çoklu organ yetmezliği gelişebilir.

MARBURG VİRÜSÜ ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Marburg hummasında ölüm oranı yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor. Marburg hummasında ölüm genellikle hastalığın 8'inci veya 9'uncu gününde gerçekleşiyor.

MARBURG VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ

Marburg hummasının aşısı ya da özel bir tedavisi yoktur. Hastanede destek tedavisi uygulanr. Uygulama hastanın kaybettiği kan ve pıhtılaşma faktörlerinin yerine konulması, kan basıncı ve oksijen durumunun takibi, sıvı ve elektrolit dengesinin düzeltilmesi ve herhangi bir ilave enfeksiyonun tedavisini kapsar.

MARBURG VİRÜSÜ SALGINI

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da, 12 Marburg salgını görüldü.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmedi.

Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.

Batı Afrika'da Ağustos 2021'de ilk kez görülen Marburg humması, 2014-2016 ve 2021'de görülen Ebola salgınının da çıkış noktası olan Gine'nin güneyindeki Gueckedou bölgesinde tespit edilmişti.

2022 Temmuz ayında DSÖ, Batı Afrika ülkesi Gana'nın güneyinde 2 kişinin "Marburg humması" salgınından hayatını kaybettiğini duyurdu.



