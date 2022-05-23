Astigmat nedir, belirtileri nelerdir, hangi tedavi yöntemleri uygulanır?

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:28

Gözün en ön kısmındaki saydam tabaka olan "kornea" göze gelen ışınları kırmakla görevli kısımdır. Net bir görüş için, bu kırılan ışınların gözün arka tarafındaki retinada odaklanması gereklidir. Gözün kırma kusurlarından bir tanesi olan astigmat, miyopi ve hipermetropiye göre daha az görülse de hem uzağı hem yakını ciddi anlamda bulanıklaştırdığı için hastalarda yaşam kalitesini önemli şekilde düşürür. Doğuştan gelen bir sorun olan astigmat, göz ışınlarının retinada odaklanabilmesi sağlanırsa yani gözün kırma fonksiyonu normal seyrinde gerçekleşirse tedavi edilmiş olur. Astigmat nedenleri nelerdir? Astigmat belirtileri nedir? Astigmat nasıl anlaşılır? Astigmat nasıl tedavi edilir?

ASTİGMATIN NEDENLERİ NELERDİR?

Gözün kornea veya lens tabakasındaki eğimden kaynaklanan bu göz sorunu, sıklıkla gözün en dışındaki kornea tabakasının eliptik olması nedeniyle astigmatizma oluşur. Astigmat gözün ışığa odaklanmasıyla ilgili bir sorundur, korneanın portakal gibi yuvarlak bir şekli olması gerekirken astigmat hastalarında kornea yumurta gibi eliptik bir şekilde görülür. Bu sebeple, astigmat olanlar, baktıkları noktasal şekilleri kenarları uzamış ve hatta dağılmış olarak görebilirler. Ancak farklı akslarda farklı görme bozuklukları geliştirir.

Eğer astigmat erken yaşta gözlükle tedavi edilirse çocukların veya gençlerin gözlüğe adaptasyonu kolay ve rahat olur, ancak ilerleyen yaşlarda adaptasyonda zorlanma görülebilir.

ASTİGMAT NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Rutin göz muayenesinde, otorefraktör, retonoskopi gibi yöntemlerle teşhis edilen astigmat, ilerleyen dönemlerinde kornea topografileri ile ölçülür. Erken dönemde teşhis, tedavi için çok önemlidir. Gözlerin ışığa odaklanması muayenelerde ölçülüp görme keskinliği testi de yapılır; bu testte kişinin belirli mesafeden karşısındaki harfleri okunması beklenir. Sonrasında kornea eğriliği keratometri cihazıyla incelenip bu ölçümle gözün kontakt lense uygun olup olmadığı da belirlenir. Bunun yanında foropter cihazıyla gözün önüne bir dizi lens yerleştirilip gözün ışığa odaklanışı da ölçülür.

ASTİGMAT DERECELERİ NELERDİR?

Astigmat genellikle zaman içerisinde aynı kalıp belirgin bir artma ya da azalma göstermez. Ayrıca astigmat, zayıf ışıkta okumak, televizyona çok yakından bakmak veya gözleri kısmakla da derecesi artan bir rahatsızlık değildir.

ASTİGMAT BELİRTİLERİ

Astigmatın ilk belirtilerini ilkokul çağında çocuklar okula gittiklerinde fark eder. Tahtaya baktıklarında uzağı net göremez yada kitap okurken zorlanırlar, baş ağrıları görülebilir. Bu noktada tespit için rutin göz muayeneleri önem taşır. Yetişkin astigmatlar ışık dağılmalarına bağlı olarak geceleri araba kullanırken zorlanabilir, uzaktaki nesneleri bulanık ve dalgalı görebilir. Özellikle astigmatı yüksek olanlar, net görememenin dışında belirgin göz ve baş ağrısı çeker.

Astigmatın belirtileri:

* Yakın ve uzak mesafelerde bulanık ya da bozuk görme,

* Ciddi vakalarda çift görme,

* Gözlerde kayma,

* Gölgeli görme,

* Baş ve göz ağrısı,

* Uzun süreli okuma ya da bir şeye odaklanma sonrası göz yorgunluğu ve baş ağrısı,

* Net görmek için gözleri kısma,

* Gece araç kullanırken görmede zorlanma.

ASTİGMAT TEDAVİSİ

Astigmatın bu semptomları günlük yaşam kalitesinin düşmesine sebep olabilir. Yukarıdaki benzeri belirtileri olanlar bir göz doktoruna başvurmayı ihmal etmemeli. Astigmat, gözlük, kontakt lens ve lazer tedavisiyle düzeltilebilen bir sorundur. Astigmat tedavisi için en yaygın ve basit tedavi yöntemi gözlük veya lens kullanımıdır; gözlük camları, bulanık görüşe neden olan kornea veya lensin astigmatik şeklini düzeltmek için kavisli olur. Sanılanın aksine gözlük takmak, astigmat derecesini etkilemez. Gözlük kullanımı bir tedavi yöntemi değildir, hastanın kendi görüşü yine net görüş olmaz ama gözlük kullanımı astigmat derecesinde ilerleme ya da düşmeye yol açmaz.