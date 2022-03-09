Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Köz'den 'göz tansiyonu' uyarısı

09 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

Halk arasında göz tansiyonu olarak da bilinen “glokom” göz içi basıncının yükselmesi sonucu oluşan ve göz sinirinde meydana gelen yıpranma olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, glokumun erken teşhis edilip tedavi edilmemesi durumunda kalıcı körlüğe kadar sonuçlanabildiğini vurguluyor. Genelde 40 yaş ve üzeri bireylerde daha çok gözlemlenen glokom yani halk arasında bilinen adıyla “göz tansiyonu” yeni doğanlarda yani bebeklerde de gözlemlenebiliyor.

“GLOKOM HALK ARASINDA GÖZ TANSİYONU OLARAK BİLİNEN ÇOK SİNSİ BİR HASTALIK”

Halk arasında bilinen adıyla göz tansiyonu yani glokom hastalığının çok sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Gürbüz Köz, “Glokom halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen çok sinsi bir hastalık. Herhangi bir bulgu vermeksizin, ağrı, kızarıklık, batma, ışık çarpması gibi herhangi bir bulgu olmaksızın, gözün içerisindeki sıvının dışarı atılamaması ve oradaki mekanizmanın bozulması nedeniyle, gözün içerisinde biriken sıvı göz içerisindeki basıncı artırıyor. Mekanik bası ile görme sinirine de bası yaparak bu siniri solduruyor, inceltiyor ve en sonunda da kurutuyor. Hasta sıklıkla hiçbir şey fark etmeden en son aşamada görmesini kaybettiği zaman göz tansiyonu olduğunu anlayabiliyor. Bunun erken tanısı çok önemli, her yıl göz tansiyonunun ölçülmesi bizim tavsiyemiz. Ayrıca her yıl düzenli kontrollerin de göz hekimleri tarafından yapılmasını öneriyoruz. Erken tanı aldıktan sonra, çok güçlü ilaçlarımız var. İlacın yetmediği yerde lazer tedavisi, o da olmazsa ameliyatlarla göz tansiyonunu çok güzel düşürebiliyoruz. Glokom (göz tansiyonu) hep 40 yaş ve sonrası için bilinen bir problem olmakla birlikte aslında doğuştan da olabilen bir hastalık. O zaman çok daha tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Küçük bir bebek için eğer tanı konulmazsa çok hızlı bir şekilde körlükle sonuçlanabiliyor. O yüzden yeni doğan bebeklerin muayenesi çok önemli” şeklinde konuştu.

“GLOKOM DÜNYADAKİ İKİNCİ KÖRLÜK SEBEBİ VE GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ”

Glokom rahatsızlığının ilerleyen aşamada kalıcı görme kaybına yani körlüğe kadar gittiğini vurgulayan Prof. Dr. Köz, “Glokom dünyadaki ikinci körlük sebebi ve geri dönüşümsüz. Türkiye’de 2 buçuk milyon göz tansiyonu tanısı almış hasta var. Ancak bir o kadar da tanı almamış ve her geçen gün körlüğe biraz daha yaklaşan bir grup var. O yüzden mutlaka ve mutlaka göz tansiyonlarının ölçülmesi lazım. Mutlaka ve mutlaka her yıl bir göz hekimine muayene olmak lazım” açıklamasında bulundu.