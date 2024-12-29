Astım ve KOAH gibi akciğer hastalıklarında etkili çözüm: Ozon tedavisi
Dr. Mehmet Kınacı, ozon tedavisinin bağışıklık sistemini desteklediğini, covid sonrası sorunlardan akciğer hastalıklarına kadar birçok alanda olumlu etkiler sağladığını belirtti.
İdeal Cerrahi Tıp Merkezi Acil ve GETAT Uzmanı Dr. Mehmet Kınacı, ozon tedavisinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve hücreleri yenilemesiyle birçok hastalıkta olumlu etki gösteren bir destek tedavisi olduğunu belirtti. Dr. Kınacı, ozonun vücudun ihtiyaç duyduğu oksijen gazının güçlendirilmiş bir formu olduğunu ifade etti.
Ozon tedavisinin yalnızca hastalar için değil, sağlıklı bireyler ve sporcular tarafından da destek amaçlı kullanılabildiğini kaydeden Dr. Kınacı, tedaviyle ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Ozon, vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu oksijen gazının güçlendirilmiş bir çeşididir. Tedavi, ozon gazının damar yoluyla, bağırsak yoluyla veya enjeksiyon gibi farklı yollarla verilmesiyle uygulanır. Ozon tedavisinin 14 farklı uygulama yöntemi bulunmaktadır. Ancak genellikle damardan uygulama ve bağırsak ozonlama gibi sistemik etkili yöntemler tercih edilmektedir."
BİRÇOK HASTALIKTA DESTEK SAĞLIYOR
Ozon tedavisinin özellikle bağışıklık sistemini desteklemesiyle ön plana çıktığını belirten Dr. Kınacı, tedavinin faydalarını şöyle açıkladı:
"Ozon tedavisi covid sonrası bağışıklık sorunları, dolaşım bozuklukları, geçmeyen yaralar, inflamasyon durumları ve antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarda etkili bir destek sunar. Ayrıca romatizmal hastalıklarda görülen mikropsuz iltihaplarda da olumlu etkileri bulunmaktadır."
KOAH VE ASTIM HASTALARINA OKSIJEN DESTEĞİ
Akciğer hastalıklarında ozon tedavisinin önemine dikkat çeken Dr. Kınacı, KOAH, astım ve covid sonrası akciğer hasarlarında ozon tedavisinin nefes darlığını hafifletmek ve akciğerleri oksijenlendirmek için etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.
Dr. Kınacı, "Ozon gazı vücutta bir süre sonra parçalanarak oksijene dönüşür. Bu sayede akciğer harici yollarla vücut oksijenlenir ve hastalar hücre yenileme etkisinden fayda görür. Kronik yorgunluk gibi sorunlarda da ozon tedavisinin etkisi tartışılmaz" dedi.
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