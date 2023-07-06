'Asya kaplanı' virüs taşıyor hastalık yayıyor

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:39

Havaların ısınmasıyla sivrisinek kaynaklı şikâyetler tırmanışa geçti. Taşıdığı virüsler nedeniyle çok sayıda hastalığa neden olan, “Asya kaplanı” adı verilen sivrisinek nedeniyle ise acil servislere başvurular arttı. Saldırgan bir sivrisinek türü olan Asya kaplan sivrisineğinin sokması nedeniyle kızarıklık, şişlik, ağrı, yanma ile birlikte alerjik reaksiyonlar meydana geliyor.

"SITMA TEHLİKESİNE YOL AÇABİLİRLER"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Asya kaplan sivrisineği popülasyonundaki artışın nedenlerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

(Esin Davutoğlu Şenol)



Şenol, sivrisinek artışının nedenlerini iklim krizi, sıcaklık artışı, yüksek nem oranı, kalabalık yaşam koşulları, çevre temizliği önlemlerinin yetersizliği ve sineklerle mücadele yöntemlerinin doğru ve bilimsel tekniklerle yönetilmemesi olarak göstererek “Bunlar önemli viral hastalıkları taşıyan ve yayan sineklerdir. Sıtma tehlikesine yol açabilirler. Etrafa belli sinek ilaçları püskürterek sinek popülasyonunu yüzde 90 azaltsanız bile tek bir sinek bunu tekrar yayabilir. O yüzden yumurtlama döneminde, kaynağından kurutulacağı önlemlerin alınması gerek” dedi.