ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Yaşar Öztoprak: 'Kamu binalarında çalışmalıyız'

Sağlık Bakanlığı, aile hekimleriyle ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) çalışanlarıyla iki yılda bir yaptığı sözleşme öncesi merkezlere yazı göndermeye başladı.

Sarp Sağkal
04 Aralık 2022 Pazar, 02:00
ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Yaşar Öztoprak: 'Kamu binalarında çalışmalıyız'
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Hekimlerin sözleşme öncesi taleplerine ilişkin konuşan Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Yaşar Öztoprak, “Aile hekimlerinin sözleşmeleri valilikle yapılıyordu, şimdi il ve ilçe sağlık müdürlükleriyle yapılıyor. Yeni yönetmeliğe göre ilk defa daha kapsamlı, ASM çalışanlarının yüzde 90-95’ini kapsayan sözleşme yenileme süreci olacak. Bu sefer ‘ceza yönetmeliği’ dediğimiz yönetmeliğin getirisi olarak, kimin sözleşmelerinin yenilenip yenilenmeyeceğine bir komisyon karar verecek” dedi.

(Ümit Yaşar Öztoprak)

Öztoprak, “Güvenceli, grev hakkı olan toplu sözleşmeli, sağlık meslek örgütleriyle masaya oturulan sözleşme istiyoruz. Aile hekimleri artık kamu binalarında çalışsın istiyoruz” diye konuştu.


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