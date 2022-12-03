Sağlık Bakanı Koca'dan 'şehir hastaneleri' açıklaması: 'Sayıları 36'ya çıkacak'
Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin sayısının 36'ya çıkacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şehir hastanelerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Koca, söz konusu hastanelerin sayısının 36'ya çıkacağını duyurdu.
MARMARA DEPREMİ ÖRNEĞİ
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"1999 Büyük Marmara Depremi 7,4 büyüklüğündeydi. Ondan daha şiddetli depremlerde bile hasta tedavi etmeye, ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36’ya çıkacak."
1999 Büyük Marmara Depremi 7,4 büyüklüğündeydi. Ondan daha şiddetli depremlerde bile hasta tedavi etmeye, ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36’ya çıkacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 2, 2022
Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
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