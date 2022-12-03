Sağlık Bakanı Koca'dan 'şehir hastaneleri' açıklaması: 'Sayıları 36'ya çıkacak'

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin sayısının 36'ya çıkacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 07:36
Sağlık Bakanı Koca'dan 'şehir hastaneleri' açıklaması: 'Sayıları 36'ya çıkacak'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şehir hastanelerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Koca, söz konusu hastanelerin sayısının 36'ya çıkacağını duyurdu.

MARMARA DEPREMİ ÖRNEĞİ

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"1999 Büyük Marmara Depremi 7,4 büyüklüğündeydi. Ondan daha şiddetli depremlerde bile hasta tedavi etmeye, ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36’ya çıkacak."


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