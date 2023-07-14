ATO'dan hijyen ürünlerine yapılan KDV zammına tepki: Yoksulların sağlığını etkileyecek
Ankara Tabip Odası (ATO), KDV oranlarında yapılan artışla birlikte hijyen ürünlerinde fiyat artışları yaşanacağına dikkat çekti. Açıklamada, "Artan fiyatlar nedeniyle erişim azaldığı oranda bu ürünlerin kullanımı ya aksayacak; yahut daha düşük fiyatlı ancak daha niteliksiz ürünlerin kullanımından kaynaklı sağlık sorunları baş gösterecektir. ATO olarak vergi artışlarının geri çekilmesini, vergi politikalarında kamu yararının gözetilerek çalışan ve yoksul sınıfların gözetilmesini talep ediyoruz" denildi.
Resmi Gazete’de 7 Haziran’da yayımlanan kararla kişisel temizlik ve hijyen malzemelerinin KDV oranları yükseltildi. Cumhurbaşkanı kararı kapsamında daha önce yüzde 8’lik KDV uygulanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı ve peçetenin vergi oranı yüzde 20’lik zamdan etkilendi. Zamların doğrudan ve dolaylı olarak halk sağlığını etkileyeceğine dikkat çeken Ankara Tabip Odası (ATO), konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
‘YOKSUL GÖZETİLSİN’
Genel ve kişisel hijyenin sağlanmasında temizlik ve hijyen malzemelerinin önemli bir rolü olduğunun altı çizildiği açıklamada, “Bu malzemelere erişimin kolaylaştırılması, hijyen kuralları dahilinde düzenli kullanımı, enfeksiyon ve salgın hastalıkların oluşumunu ve yayılmasını en aza indirir” denildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi: “Artan fiyatlar nedeniyle erişim azaldığı oranda bu ürünlerin kullanımı ya aksayacak; yahut daha düşük fiyatlı ancak daha niteliksiz ürünlerin kullanımından kaynaklı sağlık sorunları baş gösterecektir. ATO olarak vergi artışlarının geri çekilmesini, vergi politikalarında kamu yararının gözetilerek çalışan ve yoksul sınıfların gözetilmesini talep ediyoruz.”
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