Avusturya’da Covid-19 vaka sayıları yeniden yükselişe geçti
Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya’da Covid-19 vaka sayılarında ciddi oranda artış yaşandı. Ülkede yoğun bakım hasta sayısı ve hastanelerdeki doluluk oranında ciddi bir artış yaşanmadı.
Avusturya'da, vaka sayılarındaki düşüş ve hastanelerdeki yoğunluğun azalması nedeniyle mayıstan itibaren neredeyse tüm Covid-19 önlemleri kaldırılmıştı. Ancak son zamanlarda, vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 9 bin 831 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 4 milyon 475 bin 146’ya yükseldi. Salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 artarak 18 bin 805’e çıktı.
"GÜNLÜK 70 BİN VAKA"
Salgınla mücadele kapsamında kurulan kriz koordinasyon merkezinin son gelişmelere yönelik hazırladığı yeni raporunda günlük vaka sayılarının 70 bine ulaşacağı ileri sürüldü.
Ülkede yoğun bakım hasta sayısı ve hastanelerdeki doluluk oranında ciddi bir artış yaşanmadı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İZİN YASAĞINA KARŞI
Sayılardaki artış nedeniyle hastanelerde yeniden yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulunan Avusturya Doktorlar Odası da bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapmaya davet etti.
Doktorlar Odası, yoğunluk nedeniyle doktorlara yönelik olası bir izin yasağını kabul etmeyeceklerine, halihazırda sağlık çalışanlarının son yıllardaki yoğun çalışmaları nedeniyle tükenme notasına geldiklerine dikkat çekti.
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