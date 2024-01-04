Ayaktaki şişkinlik kalp kapak hastalığı habercisi olabiliyor

Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:05

Güncelleme: 04.01.2024 - 10:05

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Akçalı, kalp kapak hastalıklarının erken teşhisi ve düzenli takibin önemine vurgu yaparak, hastalığın belirtilerini şu şekilde açıkladı:

"Kalp kapak hastalıklarının belirtileri; halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, ayaklarda şişkinlik olarak nitelendirilebilir. Baş dönmesi ve baygınlık gibi durumlar da kalp kapak hastalığının belirtileri arasında yer alabilir."

Dr. Akçalı, özellikle ileri yaşta sıkça karşılaşılan bu hastalığın yaşa bağlı olarak ortaya çıkabileceğini belirtirken, genetik faktörlerin nadiren de olsa hastalığı etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, kalp kapak hastalıklarının kalp krizi sonrasında ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Tedavinin hastalığın türüne ve derecesine göre değişiklik gösterdiğini belirten Dr. Akçalı, düzenli takip ve tedaviyle hastaların yaşam standartlarını yükseltebileceklerini ifade etti. Özellikle yaşlı bireylerde görülen kalp kapak hastalıklarının hayati risk taşıdığını vurgulayan Dr. Akçalı, düzenli kontrollerin ve hekim tarafından belirlenen takip süreçlerinin önemine dikkat çekti.

Kalp kapak hastalığı olan bireylerin spor gibi ileri efor gerektiren aktivitelerden uzak durmalarının önemine değinen Dr. Akçalı, sağlıklı bir yaşam için düzenli takip, tedavi ve yaşam tarzı değişikliklerinin gerekliliğini vurguladı.