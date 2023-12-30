İngilizce öğretmeni halı sahada kalp krizi geçirdi: Yaşamını yitirdi!

Bingöl'de halı saha maçında kalp krizi geçiren İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 10:43
İngilizce öğretmeni halı sahada kalp krizi geçirdi: Yaşamını yitirdi!
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Bingöl'ün Genç ilçesinde dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı oynayan Mevlana Ortaokulu İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tugar, fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tulgar’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

İlk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Tulgar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tulgar'ın cenazesinin, hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderileceği belirtildi.


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