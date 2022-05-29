Aylık 250-300 lira ödenen performans ücreti bu yılın mayıs ayı için 1 liraya kadar düştü

29 Mayıs 2022 Pazar, 02:00

SES Şişli Eşbaşkanı olan ve idari memur olarak çalışan Aslan, “performans sistemi” adı altında verilen ek ücretin düşürüldüğünü belirtti. İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde idari memur olarak çalışan ve Ses Şişli Eşbaşkanı olan Abuzer Aslan’a geçen yıl aylık 250-300 lira olarak ödenen performans ücreti bu yılın mayıs ayı için 1 lira 15 kuruş olarak yatırıldı.

Aslan, Memur-Sen’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesiyle kendilerine verilen sabit ek ödemenin yüzde 20 oranında artırıldığı için “performans sistemi” adı altında verilen ek ücretin düşürüldüğünü belirtti. Mayıs ayı için yatırılan performans ücretinin 1 lira 15 kuruş olmasına tepki gösteren Aslan, “Verilen maaşlar kuşa döndü” açıklamasında bulundu.

‘Maaş yükselmeli’

Aslan, hastanelerin performans sistemiyle ticarethanelere dönüştürüldüğünü vurgulayarak “Çalışanlar olarak derdimiz ücret değil. Hastalar müşteri, sağlık emekçileri de köle olarak çalışmaya başladı. Biz buna karşıyız. Hastane ticari işletme veya anonim şirketi değil. Kamu hizmeti veren bir hastane olarak faaliyet göstermeli. Hasta, hastaneye geldiğinde almış olduğu hizmetin karşılığı, idari memur çalışanlarına performans ücreti olarak dağıtılıyor. Performans sisteminin burada olmaması gerekiyor. ‘Performans sağlığa zararlıdır’ derken biz bunu kastediyorduk. Liyakatsiz yöneticiler yaşadığımız sıkıntılara kulaklarını tıkıyor. Temel maaşımız yükseltilip, verilen performans ücreti tamamen kaldırılmalı” diye konuştu. Aslan, bugün Ankara’da sağlık örgütleri tarafından “Sağlık bizim, söz bizim, sağlık hepimizin” sloganıyla yapılacak mitinge de katılım çağrısı yaptı.