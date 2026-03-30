Bağırsağınıza iyi bakmanın 5 altın kuralı: Uzmanlar bu maddelerden kaçının diyor!

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olarak kabul edilen bağırsak sağlığı, düzenlenen kapsamlı bir zirveyle masaya yatırıldı. Memorial Bahçelievler Hastanesi İleri Endoskopi Merkezi'nin gelenekselleşen "Bağırsak Akademisi" toplantılarının 5’incisi, 27-28 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Gastroenteroloji dünyasının önde gelen isimleri Prof. Dr. Salih Boğa, Prof. Dr. Yusuf Ziya Erzin ve Prof. Dr. A. Emre Yıldırım’ın katıldığı zirvede; inflamatuvar bağırsak hastalıklarından ileri endoskopik yöntemlere kadar pek çok kritik konu ele alındı.

KOLON KANSERİ TARAMASINDA YAŞ SINIRI DÜŞTÜ

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Salih Boğa, kolon kanserinin sessiz ilerleyen doğasına dikkat çekerek hayati bir uyarıda bulundu. Kanser lezyonlarının genellikle hiçbir belirti vermeden yıllar içinde büyüdüğünü ifade eden Boğa, "Dünya Sağlık Örgütü daha önce 50 yaşını sınır koymuştu ancak güncel kılavuzlar tarama yaşını 45’e çekmiş durumda. Sadece bir kolonoskopi taramasıyla bu hastalıktan yüzde yüz kurtulmak mümkün" dedi. Boğa ayrıca, modern tıbbın sunduğu biyolojik ajanlar sayesinde artık organ kaybı ve ağır cerrahilerin önüne geçilebildiğini müjdeledi.

"BAĞIRSAK SAĞLIĞI, GENEL SAĞLIĞIN MERKEZİDİR"

Bağırsağın sadece bir sindirim organı olmadığını, trilyonlarca bakteri ve 9 binden fazla sinir hücresiyle devasa bir sistem olduğunu belirten Prof. Dr. Abdullah Emre Yıldırım ise Hipokrat’ın "Tüm hastalıklar bağırsakta başlar" sözünü hatırlattı. Bağırsak geçirgenliğinin bozulmasının tüm vücut sistemini etkilediğini vurgulayan Yıldırım, bağışıklık ve metabolizmanın bu dengeye bağlı olduğunu söyledi.

BAĞIRSAĞIN 5 BÜYÜK DÜŞMANI

Uzmanlar, modern insanın yaşam tarzındaki hataların bağırsak hastalıklarını tetiklediğini belirterek şu listeye dikkat çekti:

Katkılı ve paketli gıdalar: Florayı doğrudan bozuyor.

Kontrolsüz ilaç kullanımı: Özellikle bilinçsiz antibiyotik ve ağrı kesici tüketimi.

Stres: İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsakların en büyük düşmanı.

Hareketsizlik: Yetersiz egzersiz sindirim sistemini yavaşlatıyor.

Alkol ve sağlıksız yağlar: Bağırsak duvarına zarar veriyor.

Geleceğin tıp dünyasında mikrobiyota yönetiminin çok daha büyük bir yer tutacağını belirten uzmanlar, vatandaşları 45 yaşından itibaren düzenli kontrollerini yaptırmaya ve "yabancı madde" olarak tanımlanan paketli gıdalardan uzak durmaya çağırdı.