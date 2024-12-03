Bağırsak enfeksiyonları çocuklar için tehdit oluşturuyor: Önlemek için hangi adımlar atılmalı?

Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:53

Güncelleme: 03.12.2024 - 13:53

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Baver Demir, çocuklarda bağırsak enfeksiyonlarının yaygınlığına dikkat çekti. Bağırsak enfeksiyonlarının genellikle ishal, bulantı, kusma gibi şikayetlerle kendini gösterdiğini belirten Dr. Demir, bu enfeksiyonların önlenmesinde hijyen kurallarının büyük bir rol oynadığını vurguladı.

ÇOCUKLAR DAHA SAVUNMASIZ

Çocukların bağışıklık sistemlerinin henüz tam olarak gelişmediğini ve bu nedenle mikroplara karşı daha savunmasız olduklarını ifade eden Dr. Demir, bağırsak enfeksiyonlarının genellikle virüs, bakteri veya parazitlerden kaynaklandığını belirtti. Ancak doğru hijyen uygulamaları ile bu enfeksiyonların büyük ölçüde önlenebileceğine dikkat çekti.





BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMANIN YOLU: HİJYEN

Bağırsak enfeksiyonlarının önlenmesinde hijyen kurallarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Demir, çocukların yemeklerden önce, tuvalet kullandıktan sonra ve dışarıdan geldiklerinde ellerini mutlaka yıkamaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, yemeklerin hijyenik ortamlarda hazırlanması ve çiğ gıda tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtti.

ENFEKSİYON BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN

Dr. Demir, bağırsak enfeksiyonlarının belirtilerine de dikkat çekerek, yüksek ateş, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerin hemen ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Bu tür belirtiler görüldüğünde çocuklara bol su ve sıvı takviyesi yapılması gerektiğini belirten Dr. Demir, gerekirse bir doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.





ERKEN TANI VE TEDAVİ ÖNEMLİ

Bağırsak yolu enfeksiyonlarının genellikle tedavi edilebilir olduğunu ifade eden Dr. Demir, erken tanı ve tedavinin hastalığın seyrini kolaylaştıracağını ve komplikasyonları önleyeceğini söyledi. Ailelerin, çocuklarındaki bağırsak problemleri konusunda şüphe duyduklarında zaman kaybetmeden bir sağlık profesyoneline başvurmaları gerektiğini belirtti.