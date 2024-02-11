Bağırsak kanseri vakalarında patlama! "Trafik kazası ölümlerinden 2 kat fazla"

Yayınlanma: 11.02.2024 - 12:30

Güncelleme: 11.02.2024 - 12:30

Prof. Dr. Cihangir Akyol, 'kolorektal' olarak bilinen kalın bağırsak kanseri vakalarında Türkiye'de ve dünyada artış olduğunu söyleyerek, "Dünyada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; 2022 verilerine göre 2 milyondan fazla insan yeni tanı aldı. Türkiye'de ise yine 2022 verilerine bakacak olursak; 22 bine yakın yeni tanı konulan hastamız mevcut" dedi.

"HER YIL 12 BİN KİŞİ ÖLÜYOR"

Türkiye'de ölüm oranlarının arttığını belirten Akyol, "Türkiye'de yaklaşık 12 bin civarında vatandaşımızı yıllık kolorektal kansere bağlı ölümlerle kaybediyoruz. TÜİK'in 2022 verilerine göre; 5 bin civarında vatandaşımızı trafik kazalarından kaybetmişiz. Şu perspektiften baktığımızda olay aslında son derece çarpıcı; 1 yılda trafik kazalarında kaybettiğimiz insan sayısının 2 katından fazlasını kalın bağırsak kanseri sebebiyle kaybediyoruz" diye konuştu.

"BESLENME ALIŞKANLIKLARI İLK SIRADA YER ALIYOR"

Prof. Dr. Akyol, kalın bağırsak kanserinin oluşumunda genetik mirasın çok önemli etkenlerden olduğunu söyleyerek, "Ancak bir tek genetik faktörler değil, çevresel faktörler de çok önemli ve burada beslenme alışkanlıkları ilk sırada yer alıyor. Yanlış beslenme, özellikle çağımızda çok hazır gıdanın tüketimi, çok fazla kızartma, çok fazla kırmızı et tüketimi, bu kırmızı etlerin yine beklemiş yağlarda kızartılması ve sucuk, salam gibi türlerin sıklıkla tüketilmesi bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi. 2’nci en önemli nedeni ise obezite ve bu obezite kalın bağırsak kanseri için de yine önemli bir risk faktörü. Hareketsiz yaşam, insanları daha fazla çalışıp, daha az dinlenmeleri yine bu kanserin gelişiminde önemli rol oynuyor" dedi.