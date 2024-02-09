"Eyvah, çocuğumun cebinde sigara buldum, ne yapmayalım!" Uzmanından ailelere kritik öneriler!

Ebeveynlerin çocuklarının sigara kullandığını fark ettiğinde bunu uygun bir zaman diliminde ve uygun bir dille konuşması gerektiğine işaret eden uzmanlar, aile ve çocuk arasındaki iletişimde kritik bazı noktaların bulunduğunu söylüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:57
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Ebeveynlerin çocuklarının sigara kullandığını fark ettiğinde bu davranışı çocuğuna belirtmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. C. Onur Noyan, “’Sevgili Ahmet ben senin cebinde böyle bir şey buldum, çok endişelendim bu konuda biraz konuşmak istiyoruz.’ diyerek uygun bir zaman diliminde ve uygun bir dille konuşmak gerekir.” dedi.

Aile ve çocuk arasındaki iletişimde kritik bazı noktaların bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. C. Onur Noyan, “Sigara kullanımını önlemenin birincil yolu çocukla kurulacak sağlıklı iletişimdir. Suçlayıcı ve yargılayıcı olmadan uygun bir dil kullanmak önemlidir. Sağlıklı bir iletişim kurulduktan sonraki aşama ise doğru zamanda konuşmaktır. Hem ebeveyn hem de çocuk için sakin olunduğu bir zaman dilimi doğru zamandır.”

“UYGUN TONDA KONUŞMAK DA ÇOK ÖNEMLI.”

Uygun bir zaman diliminde konuşmanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. C. Onur Noyan, “Uygun bir zaman diliminde konuşmayı gerçekleştirebilmek riskli davranışlara karşı daha korunaklı olacaktır. 

Uygun dil ve zamana ek olarak uygun tonda konuşmak da çok önemlidir. Bu noktada ebeveynlerin, uzun vadedeki istekler ve yapılması gerekilenleri net bir şekilde aktarması gerekir. Ebeveyn sigara kullanan çocuğuna ‘Ben bundan çok endişeliyim. Sigara ile ilgili olası risklere karşı ben destek almak istiyorum.’ ifadeleri ile ben dili kullanmalıdır.” diye anlattı.

DESTEK ALMAYI KABUL ETMEZSE NE YAPMALIYIZ?

Bu isteğe karşılık çocuğun destek almayı kabul etmeyebileceğini de ifade eden Prof. Dr. C. Onur Noyan, “Bu durumlarda karşılıklı iletişim içerisinde bu sorun çözülebilir. Fakat çocuk davranışa devam ediyorsa bu noktada bir uzmana başvurulmalı ve bu konuda destek almak istenildiği belirtilip birlikte görüşme yapılmalıdır. İlk aşamada her zaman ilaç tedavisi uygulanmayabilir. Kişinin sigara içerken neler hissettiği, istediği ya da neleri arzuladığı konuları konuşulup bu faktörler göz önüne alınarak önlemler alınabilir.” şeklinde sözlerini tamamladı. 


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