Bağırsak sağlığı daha anne karnındayken başlıyor ve nesilden nesile aktarılıyor

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:00

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Karaca, bağırsak sağlığının genel sağlığın temel taşlarından biri olduğunu belirtti. Karaca, özellikle çocukların büyüme ve gelişme dönemlerinde bağırsak sağlığını korumanın, gelecekteki kronik hastalık riskini azaltmada önemli rol oynadığını vurguladı.

Dr. Karaca, bağırsak sağlığının anne karnında başladığını ve nesilden nesile aktarıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Bağırsaklarımızda bulunan mikrobiyata, bağışıklık sisteminin gelişiminden, K vitamini ve mutluluk hormonu Serotonin’in sentezine kadar birçok hayati işlevde rol oynar. Anne karnında başlayan mikrobiyata gelişimi, annenin stres düzeyi ve antibiyotik kullanımı gibi faktörlerden etkilenir. Bu süreç, çocukların dikkat eksikliği, astım, obezite gibi sorunlara yatkınlığını artırabilir.”

NORMAL DOĞUM VE ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ

Karaca, normal doğumun bebeklerin bağırsak mikrobiyatası gelişiminde kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti:



“Normal doğum sırasında bebek, annenin mikrobiyatasını alır. Doğum sonrası ise anne sütü, sağlıklı bir mikrobiyata gelişimi için en önemli unsurdur. Ayrıca, ilk üç yaşta antibiyotik kullanımının en aza indirilmesi, bağırsak sağlığını korumak için büyük önem taşır.”

LİFLİ BESLENME VE DOĞRU GIDALARLA BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLEYİN

Dr. Karaca, çocukların bağırsak sağlığını desteklemek için beslenme önerilerinde bulundu:

“Lifli gıdalar bağırsak sağlığını korur ve faydalı bakterilerin beslenmesine yardımcı olur. Elma, armut, brokoli, lahana, tam buğday ekmeği, mercimek gibi gıdalar çocukların diyetinde mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca, probiyotik olarak yoğurt, kefir ve fermente sebzeler; prebiyotik olarak sarımsak, soğan ve tam tahıllar tüketilmelidir.”

RAFİNE ŞEKER VE İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Rafine şeker ve işlenmiş gıdaların bağırsak sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Karaca, “Bu tür gıdalar, faydalı bakterilerin dengesini bozarak inflamasyona neden olabilir. Çocukların bu tür gıdalardan uzak tutulması çok önemlidir” dedi.

ANTİBİYOTİK KULLANIMINA DİKKAT

Dr. Karaca, antibiyotiklerin yalnızca zararlı bakterileri değil, faydalı bakterileri de yok ettiğine dikkat çekerek, “Çocuklarda gereksiz antibiyotik kullanımı, bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir. Antibiyotik tedavisi sırasında ve sonrasında probiyotik desteği verilmelidir” diye konuştu.





STRES BAĞIRSAK SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Stresin, bağırsak sağlığını olumsuz etkileyen bir başka faktör olduğunu vurgulayan Karaca, çocukların stres yönetimini öğrenmeleri için düzenli fiziksel aktivite yapmalarını ve uyku düzenine dikkat etmelerini önerdi.

Çocukların bağırsak sağlığını koruyarak, sadece sağlıklı bir çocukluk dönemi değil, gelecekte kronik hastalıklara karşı dirençli bir yaşam sağlanabilir. Dr. Karaca’nın bu önerileri, çocuk sağlığına dair önemli bir rehber niteliği taşıyor.