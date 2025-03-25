Bahar alerjisine dikkat: Polenler hastalık riskini artırıyor
Bahar aylarında havaların ısınması, çiçeklerin açması ve ağaçların yeşermesiyle birlikte alerji vakalarında da artış görülüyor. Saman nezlesi ya da alerjik rinit olarak bilinen bahar alerjisi, en çok çayır, çiçek ve ağaç polenlerinden kaynaklanıyor. Tedavi edilmediğinde astıma dönüşebilen bu rahatsızlığa karşı alınacak önlemler, hastalığın daha hafif seyretmesine yardımcı olabiliyor.
Bahar aylarında burun akıntısı, hapşırma, göz kızarması, öksürük, nefes darlığı ve cilt kaşıntısı gibi şikayetler artış gösteriyor. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, şehirlerdeki polen miktarının her yıl yüzde 3 oranında arttığını belirterek, bu durumun hava sahasındaki karbondioksit oranıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Olgun, "Karbondioksit oranı arttıkça hava ve iklim ısınmakta, çiçekler her yıl daha erken açmakta ve buna bağlı olarak polenler daha erken ve daha uzun süre havada kalmaktadır. Halk arasında saman nezlesi olarak bilinen polen alerjisi, özellikle 5 ile 40 yaş arasındaki bireyleri etkilemektedir. Alerjisi olan kişiler, temizliğe özen göstermeli ve ağır kokular ile tütün dumanından uzak durmalıdır" dedi.
BAHAR ALERJİSİNE KARŞI ÖNLEMLER
Gerekli tedbirlerin alınmaması veya yeterli tedavinin uygulanmaması durumunda hastalığın astıma dönüşebileceğini vurgulayan Op. Dr. Olgun, birçok kişinin alerjik belirtileri soğuk algınlığı ile karıştırdığını ifade etti. Alerji tedavisinde kullanılan yöntemlerin sınırlı olduğunu belirten Olgun, "Anti-alerjik burun spreyleri, göz damlaları ve ilaçlar kullanılabilir. Belli gruplara aşı tedavisi uygulanabilir ancak bu tedavi, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre gerçekleştirilmelidir" diye konuştu.
Op. Dr. Olgun, bahar alerjisinden korunmak için alınması gereken bazı önlemleri şu şekilde sıraladı:
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Mümkün olduğunca sokağa çıkmaktan kaçınılmalı, çıkılması gerektiğinde polen maskesi kullanılmalı.
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Polen mevsiminde açık havada spor yapmaktan kaçınılmalı.
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Ev sabah yerine öğle saatlerinden sonra havalandırılmalı.
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Ev ve arabalarda pencereler kapalı tutulmalı.
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Polenlerin en yoğun olduğu saatler olan 05.00 ile 10.00 arasında dışarı çıkılmamalı.
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Ev ve araba klimalarının polen filtreleri düzenli olarak değiştirilmelidir.
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Ev içi hava temizleyiciler kullanılarak polenlerin etkisi azaltılabilir.
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Dışarıdan gelindiğinde duş alınmalı, çamaşırlar dışarıda kurutulmamalıdır.
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Evcil hayvanlar uzun süre oturma ve yatak odasında bulundurulmamalıdır.
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