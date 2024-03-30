Baharda açan çiçeklere dikkat! Polen alerjisi hakkında bilmeniz gerekenler

Yayınlanma: 30.03.2024 - 18:44

Güncelleme: 30.03.2024 - 18:46

Polen ağaçlar, çiçekler, otlar tarafından aynı türden diğer bitkileri döllemek için üretilen çok ince bir tozdur. Aynı zamanda alerjilerin en yaygın nedenlerinden biri. Birçok insan poleni soluduğunda olumsuz bir bağışıklık tepkisi yaşar.

Bağışıklık sistemi normalde vücudu virüsler ve bakteriler gibi zararlı davetsiz misafirlere karşı koruyarak hastalıkları önler. Polen alerjisi olan kişilerde bağışıklık sistemi yanlışlıkla zararsız poleni tehlikeli bir davetsiz misafir olarak tanımlar. Bağışıklık sistemi polene karşı savaşmak için histamin de dahil olmak üzere kimyasallar üretmeye başlar. Bu, alerjik reaksiyon olarak bilinir ve buna neden olan spesifik polen türü de alerjen olarak bilinir. Alerjik reaksiyon hapşırma, burun tıkanıklığı ve gözlerde sulanma gibi çok sayıda rahatsız edici semptoma yol açar.

azı kişilerde alerji belirtileri yıl boyunca görülürken bazılarındaysa yalnızca yılın belirli zamanlarında görülür. Örneğin, huş ağacı polenine duyarlı kişilerde genellikle huş ağaçlarının çiçek açtığı bahar aylarında semptomlarda artış görülür. Benzer şekilde yakup otu alerjisi olanlar en çok sonbahar başlarında etkilenir.

POLEN ALERJİSİ BELİRTİLERİ

Polen alerjisi belirtileri çoğunlukla şunları içerir: