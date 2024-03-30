Baharda açan çiçeklere dikkat! Polen alerjisi hakkında bilmeniz gerekenler
Baharda çiçek açan ağaçlar bazıları için alerjinin en büyük sorumlulularından biri olabilir.
Polen ağaçlar, çiçekler, otlar tarafından aynı türden diğer bitkileri döllemek için üretilen çok ince bir tozdur. Aynı zamanda alerjilerin en yaygın nedenlerinden biri. Birçok insan poleni soluduğunda olumsuz bir bağışıklık tepkisi yaşar.
Bağışıklık sistemi normalde vücudu virüsler ve bakteriler gibi zararlı davetsiz misafirlere karşı koruyarak hastalıkları önler. Polen alerjisi olan kişilerde bağışıklık sistemi yanlışlıkla zararsız poleni tehlikeli bir davetsiz misafir olarak tanımlar. Bağışıklık sistemi polene karşı savaşmak için histamin de dahil olmak üzere kimyasallar üretmeye başlar. Bu, alerjik reaksiyon olarak bilinir ve buna neden olan spesifik polen türü de alerjen olarak bilinir. Alerjik reaksiyon hapşırma, burun tıkanıklığı ve gözlerde sulanma gibi çok sayıda rahatsız edici semptoma yol açar.
azı kişilerde alerji belirtileri yıl boyunca görülürken bazılarındaysa yalnızca yılın belirli zamanlarında görülür. Örneğin, huş ağacı polenine duyarlı kişilerde genellikle huş ağaçlarının çiçek açtığı bahar aylarında semptomlarda artış görülür. Benzer şekilde yakup otu alerjisi olanlar en çok sonbahar başlarında etkilenir.
POLEN ALERJİSİ BELİRTİLERİ
Polen alerjisi belirtileri çoğunlukla şunları içerir:
- Burun tıkanıklığı
- Yüz ağrısına neden olabilecek sinüs basıncı
- Burun akıntısı
- Kaşıntılı sulu gözler
- Boğaz ağrısı
- Öksürük
- Gözlerin altında şişmiş, mavimsi cilt
- Tat veya koku duyusunun azalması
- Astım reaksiyonlarında artış
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçim öncesi ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası!
- ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
- Erdoğan gelmeden kapattılar!
- Programdan sonra yaşananları anlattı!
- İmar planı durduruldu
- ABD basınından 'İmamoğlu' analizi
- Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı 'tiplemesi'
- Fenerbahçe'de Fred gelişmesi!
- 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'
- Dev derbide gülen taraf Beşiktaş!