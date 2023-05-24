Bahar aylarında alerjik astıma dikkat

Yayınlanma: 24.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 07:00

Bahar mevsimiyle birlikte saman nezlesi ve alerjik astım şikayetlerinin arttığını dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, alerjik rinitin ve çoğu zaman beraberinde görülen alerjik astımın kişilerin günlük hayat kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkileyen sağlık sorunlarının başında geldiğini söyledi.

Dr. Karakan, hastalık ve alınacak tedbirlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Alerjik rinit olarak da adlandırılan saman nezlesi, soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olur. Bunlar burun akıntısı, burun tıkanıklığı, kaşıntılı gözler, hapşırma gibi şikayetleri içerebilir. Ancak soğuk algınlığının aksine saman nezlesine bir virüs neden olmaz. Saman nezlesi, vücudun zararlı (alerjen) olarak tanımladığı, zararsız bir dış veya iç mekan maddesine karşı alerjik bir tepkiden kaynaklanır.

Saman nezlesi ve astım semptomlarını tetikleyebilen yaygın alerjenler arasında polen (çiçek tozları) ve toz akarları bulunur. Alerjik rinit ve astım kişilerin işte veya okulda ne kadar iyi performans gösterdiğini etkileyebilir ve genel olarak yaşamınızı etkileyebilir. Bu nedenle henüz şikayetleriniz artmadan; alerjenlere maruziyeti engelleyecek tedbirler ile başlanacak basit antialerjik tedavi ve astım tedavisi ile yaşam konforunuza ve sağlık kondisyonunuza olumlu katkı sağlayacaktır. Yani can sıkıcı semptomlara katlanmak zorunda değilsiniz. Tetikleyicilerden kaçınmak ve doğru tedavi almak bu durumda çok önem kazanmaktadır.”

Astımı, egzaması, ailesinde alerjisi olan, bebekken sigara dumanına maruz kalan, çoğu zaman alerjene maruz kalınan ortamda bulunan kişilerin risk altında olduğunu belirten Dr. Karakan, “Saman nezleniz ve alerjik astımınız varsa yapılacak en iyi şey, belirtilerinize neden olan alerjenlere maruz kalma oranınızı azaltmak ve uygun tedavi almaktır" diye konuştu.